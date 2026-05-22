Özgür Özel: Genel merkezimize sahip çıkmaya devam edeceğiz

22.05.2026 18:27
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun CHP Genel Merkezi'ni ziyaretinin ardından ortak basın toplantısında konuşan Özgür Özel, mutlak butlan kararını kabul etmediklerini yineledi. Genel merkezi terk etmeyeceklerini vurgulayan Özel, "Genel merkezimize baba ocağına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bayram boyunca genel merkezimizde olacağız" dedi.

Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun genel merkezi ziyaretinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Kendilerine yönelik "mutlak butlan" kararını kesinlikle kabul etmediklerini yineleyen Özel, bu durum karşısında hukuki ve siyasi olarak geri adım atmayacaklarının mesajını verdi.

ÖZEL, GERİ ADIM ATMIYOR

Genel merkez binasını terk etmeyeceklerini vurgulayan Özel, parti binasını "baba ocağı" olarak nitelendirerek buraya sahip çıkmaya devam edeceklerini söyledi. Bayram süresince de genel merkezde olacaklarını belirten Özel, kararlılıkla nöbete devam edeceklerini ifade etti.

"BAYRAM BOYUNCA GENEL MERKEZDE OLACAĞIZ"

Özel şunları söyledi: "Kararlılığımız sürmektedir. Genel merkezdeyiz. Genel merkezimize, baba ocağına sahip çıkmaya devam edeceğiz Bayram boyunca hem genel merkezimizde olacağız, hem de daha önce planlandığı gibi siyasi partilerle bayramlaşmamızı genel merkezimizde hem de diğer siyasi partilerin genel merkezlerinde sürdüreceğiz."

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Turan Adar Turan Adar:
    İki polis gelir, mahkeme kararı gösterir 0 0 Yanıtla
  • Talip Konyali Talip Konyali:
    İKİ OTOBÜSLE Mİ...YÜRÜ GİT YAAAAA...SENİ SEÇENDE SUÇ.... 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
