Beştepe\'den \'mutlak butlan\' kararı için ilk yorum: Yanlış hesap bağımsız yargıdan döndü

21.05.2026 22:37
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verilen 'mutlak butlan' kararına ilişkin Beştepe’den ilk yorumu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu yaptı. Köroğlu "Mutlak butlan. Süreç hukuk devletinin kurallarına göre işledi ve yanlış hesap bağımsız yargıdan döndü" derken, söz konusu paylaşımı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un da yeniden yayınladığı görüldü.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davasında  ‘mutlak butlan’ kararı verdi. Karara göre, mevcut Genel Başkan Özgür Özel ile yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırılırken, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetimini yeniden göreve gelecek.

BEŞTEPE’DEN İLK YORUM

Karara ilişkin Beştepe’den ilk yorumu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi Ahmet Selim Köroğlu yaptı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Köroğlu, "Mutlak butlan. Süreç hukuk devletinin kurallarına göre işledi ve yanlış hesap bağımsız yargıdan döndü" ifadelerini kullandı.

UÇUM DA PAYLAŞTI

Öte yandan Köroğlu'nun söz konusu paylaşımını, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum'un da kendi hesabından yeniden yayınladığı görüldü.

    Yorumlar (1)

  • eser demir eser demir:
    Anayasa uymaya adamları bunu diyor çok komik 0 0 Yanıtla
