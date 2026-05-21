İmamoğlu\'ndan \'mutlak butlan\' kararı hakkında ilk açıklama

21.05.2026 22:15
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali kararına tepki gösteren Ekrem İmamoğlu, 'darbe girişimi' olarak nitelendirdiği kararın 'yok hükmünde' olduğunu ifade ederek, "Mesele ciddidir. Partiler üstüdür. Milletçe Türkiye’ye sahip çıkma zamanıdır" dedi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davasında  ‘mutlak butlan’ kararı verdi. Karara göre, mevcut Genel Başkan Özgür Özel ile yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırılırken, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetimini yeniden göreve gelecek.

İMAMOĞLU: YOK HÜKMÜNDEDİR

Kararın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik soruşturmada tutuklandıktan sonra görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’ndan ilk açıklama da geldi.

“Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi” isimli sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan açıklamasında İmamoğlu, “Alınan butlan kararı yok hükmündedir” dedi.

“MESELE CİDDİDİR. PARTİLER ÜSTÜDÜR”

İmamoğlu’nun açıklaması şu şekilde: "Erdoğan zihniyetinin yargı eliyle yürüttüğü siyasi darbelere karşı hep birlikte mücadelede kararlıyız. Alınan butlan kararı yok hükmündedir. Sadece CHP’ye yapılan bir darbe değildir; Türkiye’ye, demokrasiye, Cumhuriyet’e bir darbedir. Anayasal düzeni yok etmektir. Mesele ciddidir. Partiler üstüdür. Milletçe Türkiye’ye sahip çıkma zamanıdır."

