Yunan taraftarlardan Alperen Şengün\'e provokasyon

EuroLeague Final-Four heyecanını yerinde takip etmek üzere Yunanistan'a giden milli basketbolcumuz Alperen Şengün, turnuvayı takip eden Yunan taraftarların çirkin saldırısına uğradı. Houston Rockets formasıyla NBA'de göğsümüzü kabartan genç yıldız, canlı yayın sırasında hem fiziksel hem de sözlü tacize maruz kaldı.

CANLI YAYINDA SU FIRLATTILAR

Turnuvayı yerinde takip eden bir kanala canlı yayın konuğu olan Alperen Şengün, röportaj verdiği sırada Yunan taraftarların hedefi oldu. Yunan bayrağı açıp taşkınlık çıkaran grup, milli oyuncumuza doğru su fırlatarak yayını sabote etmeye çalıştı.

HAKARET VE KÜFÜRLER YAĞDI

Saldırı sadece fiziksel müdahaleyle sınırlı kalmadı. Yunan taraftarlar, Alperen Şengün'e yönelik uzun süre boyunca hakaret ve ağır küfürler içeren provokatif söylemlerde bulundu.

SOĞUKKANLILIĞINI KORUDU

Yaşanan bu çirkin ve sportmenlik dışı olaya rağmen milli basketbolcumuz Alperen Şengün, profesyonelliğinden ödün vermeyerek sakinliğini korudu ve provokasyona gelmeyerek sohbetine devam etti. Basketbolseverler, sosyal medyada kısa sürede büyük tepki toplayan görüntüler için EuroLeague yönetimi ve yetkililerinden bu saldırgan taraftarlara karşı bir yaptırım uygulaması yönünde çağrıda bulundu.