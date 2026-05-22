Yunan taraftarlardan Alperen Şengün'e provokasyon - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yunan taraftarlardan Alperen Şengün'e provokasyon

Yunan taraftarlardan Alperen Şengün\'e provokasyon
22.05.2026 19:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunan taraftarlar, Final-Four’u Atina’da takip eden Alperen Şengün’e tepki gösterdi ve canlı yayın sırasında su fırlattı. Taraftarlar ayrıca milli oyuncuya uzun süre hakaret içeren küfürlü söylemlerde de bulundu.

EuroLeague Final-Four heyecanını yerinde takip etmek üzere Yunanistan'a giden milli basketbolcumuz Alperen Şengün, turnuvayı takip eden Yunan taraftarların çirkin saldırısına uğradı. Houston Rockets formasıyla NBA'de göğsümüzü kabartan genç yıldız, canlı yayın sırasında hem fiziksel hem de sözlü tacize maruz kaldı.

CANLI YAYINDA SU FIRLATTILAR

Turnuvayı yerinde takip eden bir kanala canlı yayın konuğu olan Alperen Şengün, röportaj verdiği sırada Yunan taraftarların hedefi oldu. Yunan bayrağı açıp taşkınlık çıkaran grup, milli oyuncumuza doğru su fırlatarak yayını sabote etmeye çalıştı.

Yunan taraftarlardan Alperen Şengün'e provokasyon

HAKARET VE KÜFÜRLER YAĞDI

Saldırı sadece fiziksel müdahaleyle sınırlı kalmadı. Yunan taraftarlar, Alperen Şengün'e yönelik uzun süre boyunca hakaret ve ağır küfürler içeren provokatif söylemlerde bulundu.

SOĞUKKANLILIĞINI KORUDU

Yaşanan bu çirkin ve sportmenlik dışı olaya rağmen milli basketbolcumuz Alperen Şengün, profesyonelliğinden ödün vermeyerek sakinliğini korudu ve provokasyona gelmeyerek sohbetine devam etti. Basketbolseverler, sosyal medyada kısa sürede büyük tepki toplayan görüntüler için EuroLeague yönetimi ve yetkililerinden bu saldırgan taraftarlara karşı bir yaptırım uygulaması yönünde çağrıda bulundu. 

Fenerbahçe Beko, Olympiacos, Basketbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yunan taraftarlardan Alperen Şengün'e provokasyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sakarya’da karısını bıçaklayarak öldüren kişi intihar etti Sakarya'da karısını bıçaklayarak öldüren kişi intihar etti
Özel’den mutlak butlan kararı sonrası ’baskın seçim’ çıkışı: En kısa sürede yapsınlar, bekliyoruz Özel'den mutlak butlan kararı sonrası 'baskın seçim' çıkışı: En kısa sürede yapsınlar, bekliyoruz
Polise önce yalvardı, sonra küfürler yağdırıp kaçtı Polise önce yalvardı, sonra küfürler yağdırıp kaçtı
Kılıçdaroğlu’nun planını en yakın kurmaylarından Barış Yarkadaş açıkladı Kılıçdaroğlu'nun planını en yakın kurmaylarından Barış Yarkadaş açıkladı
İmamoğlu’ndan ’mutlak butlan’ kararı hakkında ilk açıklama İmamoğlu'ndan 'mutlak butlan' kararı hakkında ilk açıklama
Beştepe’den ’mutlak butlan’ kararı için ilk yorum: Yanlış hesap bağımsız yargıdan döndü Beştepe'den 'mutlak butlan' kararı için ilk yorum: Yanlış hesap bağımsız yargıdan döndü
Bakan Şimşek, Finansal İstikrar Komitesi’ni topluyor Bakan Şimşek, Finansal İstikrar Komitesi'ni topluyor

18:27
Özgür Özel: Genel merkezimize sahip çıkmaya devam edeceğiz
Özgür Özel: Genel merkezimize sahip çıkmaya devam edeceğiz
18:17
Özgür Özel: Kılıçdaroğlu’nu aradım, telefonu kapalıydı
Özgür Özel: Kılıçdaroğlu'nu aradım, telefonu kapalıydı
17:44
Mutlak butlan sonrası altın için yeni tahmin Rakam bile verdiler
Mutlak butlan sonrası altın için yeni tahmin! Rakam bile verdiler
17:26
Fenerbahçe’den Final Four’a dakikalar kala zehir zemberek açıklama
Fenerbahçe'den Final Four'a dakikalar kala zehir zemberek açıklama
16:40
Ahmet Akın’a canlı yayında açıkça soruldu: Kılıçdaroğlu ile devam edecek misiniz
Ahmet Akın'a canlı yayında açıkça soruldu: Kılıçdaroğlu ile devam edecek misiniz?
15:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni müjde: Diyarbakır’da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni müjde: Diyarbakır'da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz
14:39
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu’na mahkeme kararını elden tebliğ etti
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararını elden tebliğ etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 19:16:39. #7.13#
SON DAKİKA: Yunan taraftarlardan Alperen Şengün'e provokasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.