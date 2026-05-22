Fenerbahçe\'ye Becao\'dan dev bonservis

Fenerbahçe’de geleceği merak konusu olan Rodrigo Becao'nun transfer durumuyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

BREZİLYA'DAN TALİPLERİ VAR

Son dönemde Kasımpaşa’da kiralık olarak forma giyen Brezilyalı stoper Rodrigo Becao, ülkesinin kulüplerinin radarına girdi. Gelecek sezon planlamasını yapan sarı-lacivertlilerde, tecrübeli savunmacı için Brezilya’dan ciddi teklifler olduğu ve ismi açıklanmayan bir takımın 7 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtildi.

ÜLKESİNE DÖNMEYE SICAK

Avrupa kariyerinde CSKA Moskova, Udinese ve Fenerbahçe'nin formasını terleten 29 yaşındaki stoperin de yeniden ülkesi Brezilya'ya dönmeye sıcak baktığı vurgulandı.

KARAR YENİ YÖNETİMDE

Becao’nun takımdaki geleceğine dair son kararı kulübün yeni yönetimi ve teknik heyeti verecek. Sarı-lacivertli kurmayların, oyuncu için gelecek cazip bir bonservis teklifini değerlendirmeye alması ve transfere onay vermesi bekleniyor.