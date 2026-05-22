Mutlak butlan kararına en sert tepki Dervişoğlu\'ndan geldi

CHP’nin kurultayına ilişkin verilen “mutlak butlan” kararı siyaset kulislerini sarsarken, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’ndan iktidara ve parti içi muhalefete yaylım ateşi geldi. Karar sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e destek ziyaretinde bulunan Dervişoğlu, yaşananları “demokrasiye kurulmuş bir pusu” olarak nitelendirdi ve özellikle Kemal Kılıçdaroğlu’nun olası hamlelerine yönelik sert mesajlar verdi.

"ERDOĞAN'IN 25 YILLIK İKTİDARININ SORUMLULARI ORTAYA ÇIKIYOR"

Gündeme bomba gibi düşen mahkeme kararının ardından gözlerin çevrildiği eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli ile görüşeceği iddialarına Dervişoğlu’ndan zehir zemberek bir yorum geldi. Bu hamleyi sert sözlerle eleştiren İYİ Parti Lideri şu ifadeleri kullandı:

"Eğer böylesine bir kritik süreçte ilk planlanmış ziyaret sayın Cumhurbaşkanı ve sayın Devlet Bahçeli’ye yapılacaksa o zaman şunu düşünmek lazım; bu iktidar ‘nasıl, neden ve kimler tarafından 25 yıldır iş başında tutuluyor?’ Bu sorunun cevabının hem medyadaki hem de siyaset sahnesindeki arkadaşlarımız tarafından doğru verilmesi lazım. Böyle bir görüşmeyi kör göze parmak sokar gibi kamuoyu gündemine taşımak, insanın kaybetmiş olduğu değerlere bir daha sahip çıkamayacağı sonucunu doğurur. Bu uygulamaya bakarak, Recep Tayyip Erdoğan’ın çeyrek asırlık iktidarının kimlerden kaynaklandığını da net bir şekilde tespit etmiş oluruz."

"ATANMIŞLARLA GÖRÜŞMEM, GÜCÜNÜ MİLLETTEN ALMAYANI MUHATAP KABUL ETMEM"

Gazetecilerin, “Kılıçdaroğlu’ndan bir görüşme talebi gelirse tavrınız ne olur?” sorusuna da net ve tavizsiz bir yanıt veren Dervişoğlu, "Ben gücünü milletten almayan hiç kimseyi siyasette muhatap kabul etmem. Atanmışlarla görüşmem" diyerek Kılıçdaroğlu’na kapıları tamamen kapattı.

"SAFIMIZ BELLİ"

Türkiye'nin çok ciddi bir demokrasi kriziyle karşı karşıya olduğunu belirten Dervişoğlu, siyasetin önündeki belirsizliği şu çarpıcı benzetmeyle özetledi:

"Belirsizlikler içindeyiz. Siste araba sürüyor gibiyiz. 20 metre önümüzü göremiyoruz ama herkes iyi bilsin ki 1 metre bile önümüzü görememiş olsak haktan, hakikatten, demokrasiden ve milli iradeden ayrılmayacağız. İlan ediyorum ki İYİ Parti taraftır; İYİ Parti, Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet devletinden taraftır."

ÖZGÜR ÖZEL: BABA OCAĞINA SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren CHP Lideri Özgür Özel ise yargı eliyle ana muhalefet partisine bir operasyon yapılmak istendiğini vurgulayarak Dervişoğlu’na dik duruşu için teşekkür etti. Süreçle ilgili Kemal Kılıçdaroğlu’nu aradığını ancak telefonunun kapalı olduğunu belirten Özel, "Ararsa görüşürüz" dedi.

Yönetim olarak bayram boyunca genel merkezden ayrılmayacaklarını ilan eden Özel, "Bayram boyunca buradayız. Baba ocağına sahip çıkacağız, bayramlaşmalarımızı gerçekleştireceğiz" diyerek örgütüne kararlılık mesajı verdi.