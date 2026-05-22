Mutlak butlan kararına en sert tepki Dervişoğlu'ndan geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mutlak butlan kararına en sert tepki Dervişoğlu'ndan geldi

Mutlak butlan kararına en sert tepki Dervişoğlu\'ndan geldi
22.05.2026 18:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'nin kurultaylarına yönelik mutlak butlan kararı siyaseti sarsarken, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan hem iktidara hem de Kemal Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek açıklamalar geldi. Özgür Özel’e destek ziyaretinde bulunan Dervişoğlu, yaşananları "demokrasiye pusu" olarak nitelendirerek, Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan ve Bahçeli ile görüşeceği iddialarına, "Erdoğan’ın çeyrek asırlık iktidarının kimlerden kaynaklandığı netleşti" sözleriyle tepki gösterdi.

CHP’nin kurultayına ilişkin verilen “mutlak butlan” kararı siyaset kulislerini sarsarken, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’ndan iktidara ve parti içi muhalefete yaylım ateşi geldi. Karar sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e destek ziyaretinde bulunan Dervişoğlu, yaşananları “demokrasiye kurulmuş bir pusu” olarak nitelendirdi ve özellikle Kemal Kılıçdaroğlu’nun olası hamlelerine yönelik sert mesajlar verdi.

Mutlak butlan kararına en sert tepki Dervişoğlu'ndan geldi

"ERDOĞAN'IN 25 YILLIK İKTİDARININ SORUMLULARI ORTAYA ÇIKIYOR"

Gündeme bomba gibi düşen mahkeme kararının ardından gözlerin çevrildiği eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli ile görüşeceği iddialarına Dervişoğlu’ndan zehir zemberek bir yorum geldi. Bu hamleyi sert sözlerle eleştiren İYİ Parti Lideri şu ifadeleri kullandı:

"Eğer böylesine bir kritik süreçte ilk planlanmış ziyaret sayın Cumhurbaşkanı ve sayın Devlet Bahçeli’ye yapılacaksa o zaman şunu düşünmek lazım; bu iktidar ‘nasıl, neden ve kimler tarafından 25 yıldır iş başında tutuluyor?’ Bu sorunun cevabının hem medyadaki hem de siyaset sahnesindeki arkadaşlarımız tarafından doğru verilmesi lazım. Böyle bir görüşmeyi kör göze parmak sokar gibi kamuoyu gündemine taşımak, insanın kaybetmiş olduğu değerlere bir daha sahip çıkamayacağı sonucunu doğurur. Bu uygulamaya bakarak, Recep Tayyip Erdoğan’ın çeyrek asırlık iktidarının kimlerden kaynaklandığını da net bir şekilde tespit etmiş oluruz."

Mutlak butlan kararına en sert tepki Dervişoğlu'ndan geldi

"ATANMIŞLARLA GÖRÜŞMEM, GÜCÜNÜ MİLLETTEN ALMAYANI MUHATAP KABUL ETMEM"

Gazetecilerin, “Kılıçdaroğlu’ndan bir görüşme talebi gelirse tavrınız ne olur?” sorusuna da net ve tavizsiz bir yanıt veren Dervişoğlu, "Ben gücünü milletten almayan hiç kimseyi siyasette muhatap kabul etmem. Atanmışlarla görüşmem" diyerek Kılıçdaroğlu’na kapıları tamamen kapattı.

"SAFIMIZ BELLİ"

Türkiye'nin çok ciddi bir demokrasi kriziyle karşı karşıya olduğunu belirten Dervişoğlu, siyasetin önündeki belirsizliği şu çarpıcı benzetmeyle özetledi:

"Belirsizlikler içindeyiz. Siste araba sürüyor gibiyiz. 20 metre önümüzü göremiyoruz ama herkes iyi bilsin ki 1 metre bile önümüzü görememiş olsak haktan, hakikatten, demokrasiden ve milli iradeden ayrılmayacağız. İlan ediyorum ki İYİ Parti taraftır; İYİ Parti, Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet devletinden taraftır."

Mutlak butlan kararına en sert tepki Dervişoğlu'ndan geldi

ÖZGÜR ÖZEL: BABA OCAĞINA SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren CHP Lideri Özgür Özel ise yargı eliyle ana muhalefet partisine bir operasyon yapılmak istendiğini vurgulayarak Dervişoğlu’na dik duruşu için teşekkür etti. Süreçle ilgili Kemal Kılıçdaroğlu’nu aradığını ancak telefonunun kapalı olduğunu belirten Özel, "Ararsa görüşürüz" dedi.

Yönetim olarak bayram boyunca genel merkezden ayrılmayacaklarını ilan eden Özel, "Bayram boyunca buradayız. Baba ocağına sahip çıkacağız, bayramlaşmalarımızı gerçekleştireceğiz" diyerek örgütüne kararlılık mesajı verdi.

Özgür Özel, İYİ Parti, Son Dakika

Son Dakika CHP Mutlak butlan kararına en sert tepki Dervişoğlu'ndan geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sakarya’da karısını bıçaklayarak öldüren kişi intihar etti Sakarya'da karısını bıçaklayarak öldüren kişi intihar etti
Özel’den mutlak butlan kararı sonrası ’baskın seçim’ çıkışı: En kısa sürede yapsınlar, bekliyoruz Özel'den mutlak butlan kararı sonrası 'baskın seçim' çıkışı: En kısa sürede yapsınlar, bekliyoruz
Polise önce yalvardı, sonra küfürler yağdırıp kaçtı Polise önce yalvardı, sonra küfürler yağdırıp kaçtı
Kılıçdaroğlu’nun planını en yakın kurmaylarından Barış Yarkadaş açıkladı Kılıçdaroğlu'nun planını en yakın kurmaylarından Barış Yarkadaş açıkladı
İmamoğlu’ndan ’mutlak butlan’ kararı hakkında ilk açıklama İmamoğlu'ndan 'mutlak butlan' kararı hakkında ilk açıklama
Beştepe’den ’mutlak butlan’ kararı için ilk yorum: Yanlış hesap bağımsız yargıdan döndü Beştepe'den 'mutlak butlan' kararı için ilk yorum: Yanlış hesap bağımsız yargıdan döndü
Bakan Şimşek, Finansal İstikrar Komitesi’ni topluyor Bakan Şimşek, Finansal İstikrar Komitesi'ni topluyor
Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor: Sonuna kadar direneceğiz Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor: Sonuna kadar direneceğiz
Trump, Polonya’ya 5 bin asker gönderiyor Trump, Polonya'ya 5 bin asker gönderiyor
İstanbul Bilgi Üniversitesi kapatıldı İstanbul Bilgi Üniversitesi kapatıldı
4 bakanlık ile bazı kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı 4 bakanlık ile bazı kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı

19:05
Yunan taraftarlardan Alperen Şengün’e provokasyon
Yunan taraftarlardan Alperen Şengün'e provokasyon
18:27
Özgür Özel: Genel merkezimize sahip çıkmaya devam edeceğiz
Özgür Özel: Genel merkezimize sahip çıkmaya devam edeceğiz
18:17
Özgür Özel: Kılıçdaroğlu’nu aradım, telefonu kapalıydı
Özgür Özel: Kılıçdaroğlu'nu aradım, telefonu kapalıydı
18:14
Önder Özen göreve gelir gelmez Beşiktaş’ın yeni hocasını buldu
Önder Özen göreve gelir gelmez Beşiktaş'ın yeni hocasını buldu
17:44
Mutlak butlan sonrası altın için yeni tahmin Rakam bile verdiler
Mutlak butlan sonrası altın için yeni tahmin! Rakam bile verdiler
17:26
Fenerbahçe’den Final Four’a dakikalar kala zehir zemberek açıklama
Fenerbahçe'den Final Four'a dakikalar kala zehir zemberek açıklama
16:40
Ahmet Akın’a canlı yayında açıkça soruldu: Kılıçdaroğlu ile devam edecek misiniz
Ahmet Akın'a canlı yayında açıkça soruldu: Kılıçdaroğlu ile devam edecek misiniz?
16:05
Fener taraftarından “Mustafa Kemal’in askerleriyiz“ tezahüratı
Fener taraftarından "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" tezahüratı
15:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni müjde: Diyarbakır’da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni müjde: Diyarbakır'da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz
14:39
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu’na mahkeme kararını elden tebliğ etti
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararını elden tebliğ etti
14:37
Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak gözaltına alındı 2,5 milyon TL rüşvet iddiası
Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak gözaltına alındı! 2,5 milyon TL rüşvet iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 19:21:42. #.0.4#
SON DAKİKA: Mutlak butlan kararına en sert tepki Dervişoğlu'ndan geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.