Traktör Devrildi: 15 Yaşında Genç Hayatını Kaybetti

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan Mehmet Yelkesen (15), hayatını kaybetti.
Kaza, gündüz saatlerinde Yeniyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Yelkesen'in engebeli arazide kontrolünü kaybettiği traktör devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Traktörün altında kalan Yelkesen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yelkesen'in cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
