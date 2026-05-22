Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek

Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
22.05.2026 20:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor ile kozlarını paylaşıyor. Karşılaşma golsüz eşitlikle devam ediyor.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşı karşıya geliyor.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa Eskihellaç, Folcarelli, Oulai, Muçi, Zubkov, Augusto, Onuachu.

Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Adil, Nagalo, Berkan, Marko, Melih, Deniz, Bardhi, Diogo, Muleka.

CANLI ANLATIM:

10' Muçi'nin uzak mesafeden sert şutu yandan dışarıya gitti. 

6' Bardhi'nin kaleciyle karşı karşıya vuruşunda Onana'dan geçit yok. Pozisyonun ardından ofsayt bayrağı havada.

5' Sahanın temizlenmesinin ardındanoyun dakikalar sonra yeniden başladı. 

4' Sahada yoğun bir sis bulutu var. Halil Umut Meler oyunu başlatmıyor. 

3' Meşaleler ile birlikte yabancı maddeler atılmaya devam ediyor. Oyun henüz başlayabilmiş değil. 

1' İlk düdükle birlikte sahaya birçok meşale atıldı. Oyun durdu. 

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Her iki takıma da başarılar dileriz. 

Trabzonspor, Konyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polise önce yalvardı, sonra küfürler yağdırıp kaçtı Polise önce yalvardı, sonra küfürler yağdırıp kaçtı
Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor: Sonuna kadar direneceğiz Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor: Sonuna kadar direneceğiz
Trump, Polonya’ya 5 bin asker gönderiyor Trump, Polonya'ya 5 bin asker gönderiyor
İstanbul Bilgi Üniversitesi kapatıldı İstanbul Bilgi Üniversitesi kapatıldı
4 bakanlık ile bazı kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı 4 bakanlık ile bazı kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı
Özel, CHP Genel Merkezi önünde toplanan kalabalığa seslendi: Hiçbir yere gitmiyorum Özel, CHP Genel Merkezi önünde toplanan kalabalığa seslendi: Hiçbir yere gitmiyorum

20:08
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile telefonda görüştü: En uygun zamanda kurultaya gidelim
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile telefonda görüştü: En uygun zamanda kurultaya gidelim
20:05
Fenerbahçe’ye Becao’dan dev bonservis
Fenerbahçe'ye Becao'dan dev bonservis
20:04
YSK Başkanı, Kılıçdaroğlu için “Genel Başkan“ ifadesini kullandı
YSK Başkanı, Kılıçdaroğlu için "Genel Başkan" ifadesini kullandı
19:36
YSK, CHP’nin “mutlak butlan“ itirazını reddetti
YSK, CHP'nin "mutlak butlan" itirazını reddetti
19:25
Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabına “CHP Genel Başkanı“ unvanını yazdı
Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabına "CHP Genel Başkanı" unvanını yazdı
18:24
Mutlak butlan kararına en sert tepki Dervişoğlu’ndan geldi
Mutlak butlan kararına en sert tepki Dervişoğlu'ndan geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 20:59:04. #7.13#
SON DAKİKA: Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.