Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşı karşıya geliyor.
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa Eskihellaç, Folcarelli, Oulai, Muçi, Zubkov, Augusto, Onuachu.
Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Adil, Nagalo, Berkan, Marko, Melih, Deniz, Bardhi, Diogo, Muleka.
10' Muçi'nin uzak mesafeden sert şutu yandan dışarıya gitti.
6' Bardhi'nin kaleciyle karşı karşıya vuruşunda Onana'dan geçit yok. Pozisyonun ardından ofsayt bayrağı havada.
5' Sahanın temizlenmesinin ardındanoyun dakikalar sonra yeniden başladı.
4' Sahada yoğun bir sis bulutu var. Halil Umut Meler oyunu başlatmıyor.
3' Meşaleler ile birlikte yabancı maddeler atılmaya devam ediyor. Oyun henüz başlayabilmiş değil.
1' İlk düdükle birlikte sahaya birçok meşale atıldı. Oyun durdu.
1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Her iki takıma da başarılar dileriz.
