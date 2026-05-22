İstanbul'da yoğun sis etkili oldu

İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren bazı ilçelerde sis etkili oldu. Özellikle İstanbul Boğazı ve çevresinde yoğunlaşan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. İstanbul'da sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bazı ilçelerde sis etkili oldu. Kentin yüksek kesimleri, İstanbul Boğazı çevresi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde sis yoğunlaştı.

SÜRÜCÜLER, TRAFİKTE İLERLEMEKTE ZORLANDI

Avrupa ile Anadolu yakasındaki birçok ilçede etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı. Sis nedeniyle yüksek binaların üst katları görünmez hale geldi. Boğaz hattındaki köprüler ile tarihi yapılar da sis altında kaldı.