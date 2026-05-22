Kılıçdaroğlu, CHP'nin YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu'nu görevden aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kılıçdaroğlu, CHP'nin YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu'nu görevden aldı

Kılıçdaroğlu, CHP\'nin YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu\'nu görevden aldı
22.05.2026 21:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin "mutlak butlan" kararı sonrası CHP Genel Merkezi'nin yaptığı "yapılan kurultaylar ve delegelerin mazbataları geçerli sayılsın" başvurusunu reddetti; öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yetkiyi devralarak Özgür Özel'in YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu'nu görevden aldığı ortaya çıktı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'nin, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin, “mutlak butlan” ve ihtiyati tedbir kararına karşı yaptığı itiraz başvurusunu görüşmek üzere saat 17.30'da toplandı. Yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından YSK Başkanı Serdar Mutta, basın mensuplarına açıklama yaptı.

CHP'NİN İTİRAZI REDDEDİLDİ

Mutta, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin kararıyla ilgili, CHP YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu ile CHP vekili Avukat Kadri Gökhan Sultan'ın bazı dilekçeler verdiğini, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin kararının da Kurul'a dün akşam sistem üzerinden gönderildiğini söyledi.

Başkan Mutta, Yakupoğlu tarafından verilen dilekçedeki, "CHP 22. Olağanüstü Kurultayı, 24 Eylül 2025 tarihli İstanbul İl Kongresi, 19 Ekim 2025 tarihli CHP İstanbul 39. Olağan İl Kongresi ile 28-30 Kasım 2025'teki 39. Olağan Kurultay’da yapılan seçimlerin, bu süreçte seçilen delegelerin mazbatalarının geçerliliğinin ve seçilenlerin görevlerinin devam ettiğinin tespit edilmesi" taleplerinin reddedildiğini bildirdi.

CHP’NİN YSK TEMSİLCİSİ YAKUPOĞLU’NUN GÖREVİ KILIÇDAROĞLU TARAFINDAN SONLANDIRILDI

Kemal Kılıçdaroğlu’nun parti avukatı olarak görevlendirdiği Avukat Kadri Gökhan Sultan imzasıyla sunulan dilekçede de "Mehmet Hadimi Yakupoğlu’nun, Kemal Kılıçdaroğlu tarafından YSK temsilciliği görevinin sonlandırıldığı ve bu nedenle kurul nezdindeki başvurularının dikkate alınmaması gerektiği" yönündeki taleplerin yer aldığını kaydeden Mutta, "ilk başvuru hakkında verilen 'ret' kararı nedeniyle, bu talep yönünden ayrıca karar verilmesine yer olmadığına hükmedildiğini" söyledi.

YSK Başkanı Serdar Mutta, YSK Başkanlığı'na, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından gönderilen 21 Mayıs 2026 tarihli yazı ile ilgili de "Hukuk mahkemelerinin kararlarının icrası konusunda Kurulumuza, Anayasa ve yasalarla verilmiş herhangi bir görev ve yetki bulunmadığından yazının işlem yapılmaksızın mahalline iadesine oy birliğiyle karar verilmiştir" dedi. 

Mutta, kararın gerekçesinin daha sonra yazılacağını bildirdi. 

BAŞVURUYU YAKUPOĞLU YAPMIŞTI

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin CHP’nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verdiği "mutlak butlan" kararının ardından CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, YSK'ye başvuruda bulunmuştu.

Kaynak: ANKA

Politika, Güncel, Gündem, Son Dakika

Son Dakika CHP Kılıçdaroğlu, CHP'nin YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu'nu görevden aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suudi Arabistan Pro Lig’de şampiyon Al Nassr Suudi Arabistan Pro Lig'de şampiyon Al Nassr
Bahçeli’den mutlak butlan açıklaması: Kılıçdaroğlu, Özel ile görüşerek feragat ettiğini belirtmelidir Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması: Kılıçdaroğlu, Özel ile görüşerek feragat ettiğini belirtmelidir
Traktör devrildi: 15 yaşında genç hayatını kaybetti Traktör devrildi: 15 yaşında genç hayatını kaybetti
Ümit Özdağ’dan gece yarısı CHP Genel Merkezi’ne destek ziyareti: Demokrasi krizi zirveye çıktı Ümit Özdağ'dan gece yarısı CHP Genel Merkezi'ne destek ziyareti: Demokrasi krizi zirveye çıktı
Sumud Filosu’nda İsrail tarafından alıkonulan İtalyan aktivistler ülkelerine döndü Sumud Filosu'nda İsrail tarafından alıkonulan İtalyan aktivistler ülkelerine döndü
Honduras kan gölüne döndü 6’sı polis 24 kişi hayatını kaybetti Honduras kan gölüne döndü! 6'sı polis 24 kişi hayatını kaybetti
Venezuelalı güzellik kraliçesine otel odasında korkunç saldırı Venezuelalı güzellik kraliçesine otel odasında korkunç saldırı

21:55
Gülistan Doku soruşturmasında kritik gelişme: Firari şüpheli Umut Altaş ABD’de gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında kritik gelişme: Firari şüpheli Umut Altaş ABD’de gözaltına alındı
21:40
Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı: En kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz
Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı: En kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz
21:30
Gazeteci Sinan Burhan’dan bomba iddia: Kılıçdaroğlu genel merkeze geldiği gün 3 vekil istifa edecek
Gazeteci Sinan Burhan'dan bomba iddia: Kılıçdaroğlu genel merkeze geldiği gün 3 vekil istifa edecek
20:43
Canlı anlatım: Finalde goller üst üste, penaltı kaçtı
Canlı anlatım: Finalde goller üst üste, penaltı kaçtı
20:08
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile telefonda görüştü: En uygun zamanda kurultaya gidelim
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile telefonda görüştü: En uygun zamanda kurultaya gidelim
19:36
YSK, CHP’nin “mutlak butlan“ itirazını reddetti
YSK, CHP'nin "mutlak butlan" itirazını reddetti
19:25
Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabına “CHP Genel Başkanı“ unvanını yazdı
Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabına "CHP Genel Başkanı" unvanını yazdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 22:23:30. #7.13#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu, CHP'nin YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu'nu görevden aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.