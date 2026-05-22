Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Trabzonspor, 2-1 kazandı.
Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 17 ve 78. dakikada Paul Onuachu'dan geldi. Nijeryalı yıldız, ikinci golünü penaltıdan kaydetti. Konyaspor'un tek golü 49. dakikada Jackson Muleka'dan geldi. Yeşil-beyazlılar, 58. dakikada Enis Bardhi ile penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve mücadeleyi Trabzonspor kazandı. Bu sonuçla birlikte Fatih Tekke'nin öğrencileri kupayı müzesine götürmeyi başardı. Bordo-mavililer, Türkiye Kupası'nda 10. kez mutlu sona ulaştı.
Son Dakika › Spor › Konyaspor'u yenen Trabzonspor Türkiye Kupası'nın sahibi oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?