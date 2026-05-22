Muhittin Böcek’e kamu zararı davasında ev hapsi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muhittin Böcek’e kamu zararı davasında ev hapsi

Muhittin Böcek’e kamu zararı davasında ev hapsi
22.05.2026 23:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik ‘rüşvet’ ve ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Muhittin Böcek hakkında ASAT ile iştirak şirketi ALDAŞ’ta kamu zararına yol açıldığı iddiasıyla yürütülen dosyadaki tutuklama kararı ev hapsine çevrildi. Ancak daha önce etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade de veren Böcek’in tutukluk hali, yargılandığı diğer dosyalardan devam edecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında Muhittin Böcek, 5 Temmuz tarihinde gözaltında alındı. Aynı gün adliyeye sevk edilen Böcek tutuklanıp, görevinden uzaklaştırıldı. 

Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belediye iştiraki ANSET’e yönelik 'rüşvet' ve 'irtikap', Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Müdürlüğü ile iştirak şirketi Altyapı Yönetim ve Danışmanlık Ticaret A.Ş. (ALDAŞ) üzerinden toplam 399 milyon 507 bin liralık kamu zararına yol açıldığı iddiasıyla tutuklandı.

KAMU ZARARI DOSYASINDA EV HAPSİ KARARI

Muhittin Böcek’in avukatları tutuklama kararının kaldırılmasına yönelik başvuruda bulundu. Durumu değerlendiren mahkeme heyeti tutukluluk halinin ev hapsine çevrilmesine karar verdi. Muhittin Böcek’in belediyeye bağlı iştirak şirketlerden yargılandığı dosyalarda ise tutukluluğu devam ediyor. 

ETKİN PİŞMANLIK İFADESİ VERMİŞTİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “rüşvet” ve “yolsuzluk” soruşturması kapsamında 5 Temmuz 2025’te tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek etkin pişmanık başvurusunda bulunmuştu.

Gökhan Böcek ifadesinde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in talimatıyla Veli Ağbaba’nın kendisini aradığını ve Muhittin Böcek’in yeniden aday gösterilmesi için 1 milyon euro talep edildiğini öne sürmüştü. Durumu babasına anlattığını belirten Gökhan Böcek, Muhittin Böcek’in kendisine “Gereğini yap” dediğini ifade etti. Gökhan Böcek, söz konusu parayı bir aracı üzerinden Veli Ağbaba’ya teslim ettiğini söylemişti.

İfadesinde başka iddialarda da bulunan Gökhan Böcek, Özgür Özel’in Antalya ziyaretinde babasının bilgisi dahilinde poşet içerisinde 200 bin dolar teslim edildiğini ileri sürmüştü. Konyaaltı Belediye Başkanlığı seçim sürecinde partiye 15 milyon lira destek sağlandığını öne süren Gökhan Böcek, “Kılıçdaroğlu döneminde genel merkezden bize destek parası gelirdi. Bu son dönemde ise biz genel merkeze verdik” demişti.

"OĞLUMUN 1 MİLYON EURO BEYANI DOĞRU" 

Muhittin Böcek ise savcılık ifadesinde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bir toplantıda kullandığı ifadelerin ardından parti genel merkezinin adaylık ve kampanya süreci için maddi ve manevi destek talepleri olabileceğini düşündüğünü belirtmişti. Bu nedenle oğlu Gökhan Böcek’e gerekli desteğin sağlanması yönünde konuştuğunu anlatan Muhittin Böcek, oğlunun kendisine Veli Ağbaba aracılığıyla 1 milyon Euro talep edildiğini söylediğini ifade etmişti. Muhittin Böcek, “Oğlum Gökhan'ın 1 milyon avro istendiğine yönelik beyanı doğrudur” demişti.

Savcılıkta Muhittin Böcek’e, Gökhan Böcek’in Özgür Özel’in talebi üzerine Antalya’daki lansman sırasında 200 bin dolar verildiğine yönelik iddiası da sorulmuştu. Muhittin Böcek bu konuda, “Bu konunun detayını bilmiyorum, fakat yukarıda da izah ettiğim gibi ben genel merkezin bu yönde bir talebi olacağından karşılanması hususunu kendisine bildirmiştim. Ben Gökhan'a daha önceden seçim çalışmaları sırasındaki talepleri karşılaması yönünde talimat vermiştim” ifadelerini kullanmıştı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muhittin Böcek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muhittin Böcek’e kamu zararı davasında ev hapsi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suudi Arabistan Pro Lig’de şampiyon Al Nassr Suudi Arabistan Pro Lig'de şampiyon Al Nassr
Traktör devrildi: 15 yaşında genç hayatını kaybetti Traktör devrildi: 15 yaşında genç hayatını kaybetti
Ümit Özdağ’dan gece yarısı CHP Genel Merkezi’ne destek ziyareti: Demokrasi krizi zirveye çıktı Ümit Özdağ'dan gece yarısı CHP Genel Merkezi'ne destek ziyareti: Demokrasi krizi zirveye çıktı
Sumud Filosu’nda İsrail tarafından alıkonulan İtalyan aktivistler ülkelerine döndü Sumud Filosu'nda İsrail tarafından alıkonulan İtalyan aktivistler ülkelerine döndü
Honduras kan gölüne döndü 6’sı polis 24 kişi hayatını kaybetti Honduras kan gölüne döndü! 6'sı polis 24 kişi hayatını kaybetti
Venezuelalı güzellik kraliçesine otel odasında korkunç saldırı Venezuelalı güzellik kraliçesine otel odasında korkunç saldırı
Özel: Kılıçdaroğlu aradı ama dönmedim, kendisi ile ne konuşacağız Özel: Kılıçdaroğlu aradı ama dönmedim, kendisi ile ne konuşacağız?
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 1 kişi tutuklandı Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 1 kişi tutuklandı

23:32
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş’ın ABD’de gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş’ın ABD'de gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı
22:47
Konyaspor’u yenen Trabzonspor Türkiye Kupası’nın sahibi oldu
Konyaspor'u yenen Trabzonspor Türkiye Kupası'nın sahibi oldu
21:55
Gülistan Doku soruşturmasında kritik gelişme: Firari şüpheli Umut Altaş ABD’de gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında kritik gelişme: Firari şüpheli Umut Altaş ABD’de gözaltına alındı
21:40
Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı: En kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz
Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı: En kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz
21:30
Gazeteci Sinan Burhan’dan bomba iddia: Kılıçdaroğlu genel merkeze geldiği gün 3 vekil istifa edecek
Gazeteci Sinan Burhan'dan bomba iddia: Kılıçdaroğlu genel merkeze geldiği gün 3 vekil istifa edecek
21:27
Kılıçdaroğlu, CHP’nin YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu’nu görevden aldı
Kılıçdaroğlu, CHP'nin YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu'nu görevden aldı
20:08
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile telefonda görüştü: En uygun zamanda kurultaya gidelim
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile telefonda görüştü: En uygun zamanda kurultaya gidelim
19:36
YSK, CHP’nin “mutlak butlan“ itirazını reddetti
YSK, CHP'nin "mutlak butlan" itirazını reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 23:48:14. #7.12#
SON DAKİKA: Muhittin Böcek’e kamu zararı davasında ev hapsi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.