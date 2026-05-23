Türkiye\'den transfer yapacak mı? Acun Ilıcalı\'dan zafer sonrası ilk açıklama

23.05.2026 23:36
Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, takımının play-off finalini kazanarak Premier Lig'e yükselmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, Premier Lig'e yükseldikten sonra yapılacak planlamalar hakkında konuşurken, Türkiye'den transfer yapıp yapmayacaklarına ilişkin soruya da cevap verdi ve "Şu anda bir şey konuşmamamız lazım. O durumda değilim. Kendimize gelmemiz 10 gün sürer. Dinlenmemiz lazım. Play-off'lar bizim için çok yoğun geçti'' dedi.

Premier Lig'e yükselen Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı, takımının play-off finalini kazanarak Premier Lig'e yükselmesinin hemen ardından A Spor'da canlı yayında açıklamalarda bulundu.

''TARAFTARLAR BİZİM TÜRK OLMAMIZLA GURUR DUYUYOR''

Ilıcalı, Hull City'yi İngiltere'de bir Türk kulübü olarak kabul ettirme hedefiyle yola çıktıklarını belirterek, "Stadyum girişinde büyük bir Türk bayrağı var. Bugün tribünlerde de Türk bayraklarını gördünüz. Yüzde 80'i İngiliz olan taraftarlar bizim Türk olmamızla gurur duyuyor. Herkes çok mutluydu" dedi. 

''HAYATTA HİÇ BAŞARISIZ OLMADIM''

Futbola olan yaklaşımını da anlatan Ilıcalı, "Ben futbolu yaşayan biriyim. Konsantre olduğum her konuda her şeyimi veririm. Hayatta hiç başarısız olmadım. Futbola da girdim ve Allah nasip etti.'' ifadelerini kullandı. 

FENERBAHÇE'DEKİ DÖNEMİ

Fenerbahçe'deki yöneticilik döneminde Hull City'ye yeterince zaman ayıramadığını söyleyen Acun Ilıcalı, "Fenerbahçe çok büyük bir kulüp ve benim aşkım. O dönem buraya fazla uğrayamadım. Amrabat transferini yaparken Hull City'ye forvet bile alamamıştık." değerlendirmesinde bulundu. 

PREMIER LİG PLANLAMASI

Premier Lig'e yükseldikten sonra bekleyen büyük gelir ve planlamalar hakkında da konuşan Ilıcalı, "Şimdi oturup plan yapacağız. Futbolda hata affetmez. Bizden 2-3 kat bütçeli takımlar varken biz çıktık. Bu işler parayla olmuyor, çok doğru tercihler yapmanız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DEN TRANSFER SORUSUNA CEVAP

Türkiye'den transfer yapıp yapmayacaklarına ilişkin soru üzerine Acun Ilıcalı şu cevabı verdi: "Şu anda bir şey konuşmamamız lazım. O durumda değilim. Kendimize gelmemiz 10 gün sürer. Dinlenmemiz lazım. Play-off'lar bizim için çok yoğun geçti."

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
