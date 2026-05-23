Kıbrıs’ta havalimanında şok olay: Bagajdan 4 insan embriyosu çıktı

Kıbrıs’ta bir havalimanında yaşanan olay uluslararası kamuoyunda dikkat çekti. Güvenlik görevlileri tarafından durdurulan 24 yaşındaki İsrailli bir erkeğin bagajında, “Life Pack” etiketli kriyojenik taşıma kabı içerisinde saklanan 4 insan embriyosu bulundu. İlk bulgulara göre embriyoların İstanbul aktarmalı şekilde Meksika’ya götürülmesinin planlandığı öne sürüldü.

EMBRİYOLARIN KAYNAĞI ARAŞTIRILIYOR

İddialara göre ele geçirilen embriyoların, Lefkoşa’nın kuzeyinde gerekli yetkilendirmeye sahip olmadığı belirtilen bir tüp bebek merkezinden temin edildiği değerlendiriliyor. Yetkili makamlar, embriyoların ülke dışına çıkarılması için sağlık otoritelerinden gerekli izinlerin alınmadığını belirtti.

İNSAN DOKUSUNUN YASA DIŞI TAŞINMASI SUÇLAMASI

Söz konusu kişi hakkında insan dokusunun yasa dışı şekilde taşınmasına ilişkin soruşturma yürütüldüğü bildirildi. Ele geçirilen embriyolar ise soruşturma kapsamında delil olarak muhafaza altına alındı.

EN KRİTİK SORU HALA YANITSIZ

Soruşturmanın merkezindeki en önemli başlıklardan biri ise embriyoların kime ait olduğu ve nihai varış noktası olarak belirtilen Meksika’da kim ya da kimlerin bu embriyoları beklediği. Yetkililerin olayın tıbbi, hukuki ve uluslararası boyutlarını birlikte değerlendirdiği belirtiliyor.