Kıbrıs’ta havalimanında şok olay: Bagajdan 4 insan embriyosu çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kıbrıs’ta havalimanında şok olay: Bagajdan 4 insan embriyosu çıktı

Kıbrıs’ta havalimanında şok olay: Bagajdan 4 insan embriyosu çıktı
23.05.2026 00:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kıbrıs'ta Ercan havalimanında yapılan güvenlik kontrolünde, bir yolcunun bagajındaki kriyojenik kapta yasa dışı olarak taşınan 4 insan embriyosu ele geçirildi. Gerekli resmi izinler alınmadan ülke dışına çıkarılmak istenirken bulunan embriyolar, uluslararası insan dokusu taşımacılığı ve üreme teknolojileri denetimlerini yeniden gündeme taşıdı. Embriyoların kime ait olduğu ve nereye götürüldüğü henüz netleşmezken, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Kıbrıs’ta bir havalimanında yaşanan olay uluslararası kamuoyunda dikkat çekti. Güvenlik görevlileri tarafından durdurulan 24 yaşındaki İsrailli bir erkeğin bagajında, “Life Pack” etiketli kriyojenik taşıma kabı içerisinde saklanan 4 insan embriyosu bulundu. İlk bulgulara göre embriyoların İstanbul aktarmalı şekilde Meksika’ya götürülmesinin planlandığı öne sürüldü.

EMBRİYOLARIN KAYNAĞI ARAŞTIRILIYOR 

İddialara göre ele geçirilen embriyoların, Lefkoşa’nın kuzeyinde gerekli yetkilendirmeye sahip olmadığı belirtilen bir tüp bebek merkezinden temin edildiği değerlendiriliyor. Yetkili makamlar, embriyoların ülke dışına çıkarılması için sağlık otoritelerinden gerekli izinlerin alınmadığını belirtti.

İNSAN DOKUSUNUN YASA DIŞI TAŞINMASI SUÇLAMASI 

Söz konusu kişi hakkında insan dokusunun yasa dışı şekilde taşınmasına ilişkin soruşturma yürütüldüğü bildirildi. Ele geçirilen embriyolar ise soruşturma kapsamında delil olarak muhafaza altına alındı.

EN KRİTİK SORU HALA YANITSIZ 

Soruşturmanın merkezindeki en önemli başlıklardan biri ise embriyoların kime ait olduğu ve nihai varış noktası olarak belirtilen Meksika’da kim ya da kimlerin bu embriyoları beklediği. Yetkililerin olayın tıbbi, hukuki ve uluslararası boyutlarını birlikte değerlendirdiği belirtiliyor.

Ercan Havaalanı, Kıbrıs, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Kıbrıs Kıbrıs’ta havalimanında şok olay: Bagajdan 4 insan embriyosu çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suudi Arabistan Pro Lig’de şampiyon Al Nassr Suudi Arabistan Pro Lig'de şampiyon Al Nassr
Traktör devrildi: 15 yaşında genç hayatını kaybetti Traktör devrildi: 15 yaşında genç hayatını kaybetti
Ümit Özdağ’dan gece yarısı CHP Genel Merkezi’ne destek ziyareti: Demokrasi krizi zirveye çıktı Ümit Özdağ'dan gece yarısı CHP Genel Merkezi'ne destek ziyareti: Demokrasi krizi zirveye çıktı
Sumud Filosu’nda İsrail tarafından alıkonulan İtalyan aktivistler ülkelerine döndü Sumud Filosu'nda İsrail tarafından alıkonulan İtalyan aktivistler ülkelerine döndü
Honduras kan gölüne döndü 6’sı polis 24 kişi hayatını kaybetti Honduras kan gölüne döndü! 6'sı polis 24 kişi hayatını kaybetti
Venezuelalı güzellik kraliçesine otel odasında korkunç saldırı Venezuelalı güzellik kraliçesine otel odasında korkunç saldırı

23:50
Polemik yaratan görüntü Trabzonspor’a şampiyonluk kupasını İbrahim Hacıosmanoğlu verdi
Polemik yaratan görüntü! Trabzonspor'a şampiyonluk kupasını İbrahim Hacıosmanoğlu verdi
23:32
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş’ın ABD’de gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş’ın ABD'de gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı
23:24
Ankara’yı hareketlendiren iddia: 9 İYİ Partili vekil MHP’ye geçecek
Ankara'yı hareketlendiren iddia: 9 İYİ Partili vekil MHP’ye geçecek
23:08
Muhittin Böcek’e kamu zararı davasında ev hapsi
Muhittin Böcek’e kamu zararı davasında ev hapsi
23:01
YSK’ya “yerel seçimler iptal edilsin“ başvurusu
YSK'ya "yerel seçimler iptal edilsin" başvurusu
21:40
Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı: En kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz
Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı: En kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 01:06:37. #7.13#
SON DAKİKA: Kıbrıs’ta havalimanında şok olay: Bagajdan 4 insan embriyosu çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.