Adıyaman’da hükümlü şahıs, hastanede kafasında bardak kırarak kendini yaraladı.
Edinilen bilgilere göre, Çelikhan ilçesinde F.A. isimli şahıs, gittiği Çelikhan İlçe Devlet Hastanesi’nde eline aldığı cam bardağı kafasında parçaladı. Kendini yaralayan şahsa ilk müdahale sağlık personeli tarafından hastanede yapıldı. Yaralı, daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan şahsın firari bir hükümlü olduğu iddia edildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Hastanede Kendine Zarar Veren Hükümlü Tedavi Altında - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?