Beyaz Saray, Dünya Kupası\'na katılacak o ülkeye rest çekti: Sizi ABD\'ye sokmayız

Beyaz Saray Dünya Kupası Görev Gücü İcra Direktörü Andrew Giuliani, 2026 Dünya Kupası’na katılacak Kongo Demokratik Cumhuriyeti Milli Takımı’na Ebola salgını nedeniyle çok sert bir uyarıda bulundu.
Andrew Giuliani, Ebola salgınıyla boğuşan Kongo ekibine 21 günlük tam izolasyon şartı koydu. Takımın Belçika’daki kampında bu kurala uymaması halinde ABD’ye girişine izin verilmeyeceğini açıkladı.
Giuliani, ESPN’e yaptığı açıklamada konuyu FIFA’ya, Kongo Futbol Federasyonu’na ve Kongo hükümetine net bir şekilde ilettiklerini belirterek, ''Kongo’ya çok net bir şekilde söyledik. 11 Haziran’da Houston’a gelmeden önce 21 gün boyunca bu balonun bütünlüğünü korumak zorundalar. Bu izolasyonu sürdürmezlerse ABD’ye giriş hakkını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırlar. Onlara 'Sizi ülkeye sokmayız' dedik. Bundan daha açık konuşamayız.'' ifadelerini kullndı.
