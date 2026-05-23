Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek serbest bırakıldı iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek serbest bırakıldı iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı

Muhittin Böcek\'in gelini Zuhal Böcek serbest bırakıldı iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı
23.05.2026 00:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk ağına yönelik İstanbul merkezli yürütülen rüşvet soruşturmasında tutuklanan Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek'in serbest bırakıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve tutukluluk halinin sürdüğü öğrenildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında  Muhittin Böcek, 5 Temmuz tarihinde gözaltında alındı. Aynı gün adliyeye sevk edilen Böcek tutuklanıp, görevinden uzaklaştırıldı. 

Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belediye iştiraki ANSET’e yönelik 'rüşvet' ve 'irtikap', Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Müdürlüğü ile iştirak şirketi Altyapı Yönetim ve Danışmanlık Ticaret A.Ş. (ALDAŞ) üzerinden toplam 399 milyon 507 bin liralık kamu zararına yol açıldığı iddiasıyla tutuklandı.

KAMU ZARARI DOSYASINDA EV HAPSİ KARARI

Muhittin Böcek’in avukatları tutuklama kararının kaldırılmasına yönelik başvuruda bulundu. Durumu değerlendiren mahkeme heyeti tutukluluk halinin ev hapsine çevrilmesine karar verdi. Muhittin Böcek’in belediyeye bağlı iştirak şirketlerden yargılandığı dosyalarda ise tutukluluğu devam ediyor. 

ZUHAL BÖCEK SERBEST BIRAKILDI

Öte yandan Böcek’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "rüşvet" suçlamasıyla yürütülen soruşturmada tutuklanan gelini Zuhal Böcek’in ise serbest bırakıldığı iddia edildi. Ancak söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.

ETKİN PİŞMANLIK KAPSAMINDA EK İFADE VERMİŞTİ

Öte yandan Zuhal Böcek, eşkayınpederi Muhittin Böcek ve eşi Gökhan Böcek gibi etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ek ifade vermişti. Zuhal Böcek savcılık ifadesinde, eşi Gökhan Böcek'in ne iş yaptığını, gelir kaynaklarının neler olduğunu bilmediğini beyan etmişti.

Eşinin varlıklı bir aileden geldiğini, babası ve annesinin borçlarını ödediğini, maddi destekte bulunduğunu anlatan Böcek, "Gökhan'ın eve para dolu çantayla da geldiğini görmedim. Uyuşturucu madde kullandığını bilmiyordum. Bir defasında cüzdanında beyaz toz kalıntılar gördüm. Gökhan'ın uyuşturucu madde kullandığından şüphelendim. Ondan sonra cüzdanını vesaire karıştırmaya başladım. Her ne kadar Adli Tıp raporunda uyuşturucu kullandığım belirtilmiş ise de hayatım boyunca uyuşturucu madde kullanmadım." iddiasında bulunmuştu.

Zuhal Böcek, telefonunda daha önce yapılan incelemede tespit edilen, eşine yönelik "yüzde 10'la geçinen ezik" şeklindeki sözü dayılarıyla hissedar oldukları arsada yüzde 10'luk fark konusunda yaşadıkları anlaşmazlıklardan kaynaklı söylediğini, eşinin belediyede ihale süreçlerini takip edip etmediğini, belediyeye iş yapan müteahhitlerden yüzde 10 civarında pay alıp almadığını bilmediğini öne sürmüştü.

Böcek'e, "25 Mayıs 2024'te dubleks daire satın aldığı, internette aynı mahallede satılan dairelerin ilanları incelendiğinde 1+1 dairelerin 5 milyon 300 bin lira, 2+1 dairelerin ise 7,5 milyon liranın üzerinde olduğu" bilgisi aktarılarak, aldığı 4+1 dairenin bulunduğu konum ve büyüklüğü itibarıyla gerçek değerinin 3,5 milyon lira olmasının olağanlık durumu da sorulmuştu.

Daireyi inşaattan aldığını, kendisine bitince en fazla 7 milyon lira yapacağının söylendiğini savunan Böcek, şöyle devam etmişti: "Parayı aracımı satarak ödedim. Kullandığım araç için eski aracımın satış bedelini verdim. Eşim Gökhan Böcek üzerini tamamladı. Bu aracı böyle satın aldım. Hesabımdan satıcı şirkete gönderdim. Satış kayıtları incelenebilir. Tanımadığım birisi ikametime geldi. Öncesinde Gökhan bu kişinin geleceğinden bahsetmişti. Bu kişi geldiğinde söylediklerini not aldım, daha sonra Antalya'da yürütülen soruşturma kapsamında şahsı teşhis ettim."

Böcek, bir kuyumcudan hesabına gönderilen paralara ilişkin, "Biriktirdiğim altınları Gökhan'a vermiştim. Gökhan da altınları burada bozdurmuş olabilir. Araç alım satımlarıyla eşim Gökhan Böcek ilgileniyordu. O.N, Gökhan'ın şoförlüğünü yapıyordu. O.N. tarafından gönderilen paraları Gökhan hesabıma göndertmiş olabilir." beyanını vermişti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muhittin Böcek, Son Dakika

Son Dakika Antalya Büyükşehir Belediyesi Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek serbest bırakıldı iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suudi Arabistan Pro Lig’de şampiyon Al Nassr Suudi Arabistan Pro Lig'de şampiyon Al Nassr
Traktör devrildi: 15 yaşında genç hayatını kaybetti Traktör devrildi: 15 yaşında genç hayatını kaybetti
Ümit Özdağ’dan gece yarısı CHP Genel Merkezi’ne destek ziyareti: Demokrasi krizi zirveye çıktı Ümit Özdağ'dan gece yarısı CHP Genel Merkezi'ne destek ziyareti: Demokrasi krizi zirveye çıktı
Sumud Filosu’nda İsrail tarafından alıkonulan İtalyan aktivistler ülkelerine döndü Sumud Filosu'nda İsrail tarafından alıkonulan İtalyan aktivistler ülkelerine döndü
Honduras kan gölüne döndü 6’sı polis 24 kişi hayatını kaybetti Honduras kan gölüne döndü! 6'sı polis 24 kişi hayatını kaybetti
Venezuelalı güzellik kraliçesine otel odasında korkunç saldırı Venezuelalı güzellik kraliçesine otel odasında korkunç saldırı
Özel: Kılıçdaroğlu aradı ama dönmedim, kendisi ile ne konuşacağız Özel: Kılıçdaroğlu aradı ama dönmedim, kendisi ile ne konuşacağız?
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 1 kişi tutuklandı Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 1 kişi tutuklandı
İstanbul’da yoğun sis etkili oldu İstanbul'da yoğun sis etkili oldu

23:50
Polemik yaratan görüntü Trabzonspor’a şampiyonluk kupasını İbrahim Hacıosmanoğlu verdi
Polemik yaratan görüntü! Trabzonspor'a şampiyonluk kupasını İbrahim Hacıosmanoğlu verdi
23:32
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş’ın ABD’de gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş’ın ABD'de gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı
23:24
Ankara’yı hareketlendiren iddia: 9 İYİ Partili vekil MHP’ye geçecek
Ankara'yı hareketlendiren iddia: 9 İYİ Partili vekil MHP’ye geçecek
23:08
Muhittin Böcek’e kamu zararı davasında ev hapsi
Muhittin Böcek’e kamu zararı davasında ev hapsi
22:47
Konyaspor’u yenen Trabzonspor Türkiye Kupası’nın sahibi oldu
Konyaspor'u yenen Trabzonspor Türkiye Kupası'nın sahibi oldu
21:55
Gülistan Doku soruşturmasında kritik gelişme: Firari şüpheli Umut Altaş ABD’de gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında kritik gelişme: Firari şüpheli Umut Altaş ABD’de gözaltına alındı
21:40
Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı: En kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz
Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı: En kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz
21:30
Gazeteci Sinan Burhan’dan bomba iddia: Kılıçdaroğlu genel merkeze geldiği gün 3 vekil istifa edecek
Gazeteci Sinan Burhan'dan bomba iddia: Kılıçdaroğlu genel merkeze geldiği gün 3 vekil istifa edecek
21:27
Kılıçdaroğlu, CHP’nin YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu’nu görevden aldı
Kılıçdaroğlu, CHP'nin YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu'nu görevden aldı
20:08
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile telefonda görüştü: En uygun zamanda kurultaya gidelim
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile telefonda görüştü: En uygun zamanda kurultaya gidelim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 00:37:36. #7.13#
SON DAKİKA: Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek serbest bırakıldı iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.