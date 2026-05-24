Özgür Özel, CHP PM toplantısına başkanlık etti
24.05.2026 00:11
Mahkemece tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, "mutlak butlan" kararıyla görevleri düşen Parti Meclisi (PM) üyeleriyle yaklaşık 6 saat süren bir toplantı yaptı. Toplantıda, göreve iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kurban Bayramı sonuna kadar kurultay kararı almaması durumunda, bayramın ardından delegelerden imza toplanması yönünde yol haritası belirlendi.

YOL HARİTASI BELİRLENDİ

Toplantıya ilişkin parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, mahkemece CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kurban Bayramı sonuna kadar kurultay kararını duyurması beklenecek.

Bu gerçekleşmediği takdirde Kurban Bayramı'nın ardından ilk pazartesi günü seçimli olağanüstü kurultay için delegelerden imza toplanacak.

EN GEÇ 45 GÜN İÇİNDE YAPILMASI GEREKİYOR 

CHP Tüzüğü'ne göre, Genel Başkan'ın doğrudan veya PM'nin kararı ya da kurultay üye tamsayısının beşte birinin 15 günlük süre içinde noterden onaylı imzalarıyla yaptıkları başvuru üzerine olağanüstü kurultayı toplantıya çağırması, olağanüstü kurultayın ise en az 15 gün önce ilgililere duyurulmak koşuluyla en geç 45 gün içinde yapılması gerekiyor.

