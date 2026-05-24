Nusret’in kardeşi Özgür Gökçe’nin fuhuş pazarlıkları WhatsApp kayıtlarında

İstanbul’da, fuhşa aracılık ve yer temin ettiği tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca soruşturma devam ediyor.

7 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yürütülen soruşturmada, şüpheli şahısların telefonları tek tek dinlendi. Kayıtlarda, fuhuş faaliyetlerine dair müşteri temin eden kişilere ve fuhuştan elde edilen gelirin toplandığı banka hesaplarına ulaşıldı.

Şüphelilerin tespiti ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik, 17 Nisan günü şahısların adreslerine polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Çalışmalarda, 13 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7’si tutuklanırken, 6’sı adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

NUSRET'İN KARDEŞİ 'ÇOCUĞUN FUHŞUNA ARACILIK ETME' SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Konuya ilişkin başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmanın devamında ise fuhuş eylemlerine aracılık ettiği tespit edilen Nusret Restoranların sahibi Nusret Gökçe’nin kardeşi Özgür Gökçe hakkında ‘çocuğun fuhşuna aracılık etme’ suçundan gözaltı talimatı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce 24 Nisan günü yakalanan Gökçe, sevk edildiği adli makamlarca 27 Nisan günü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

WHATSAPP MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

Son olarak kamuoyunun da yakından takip ettiği soruşturma kapsamında, davanın seyrini değiştirecek yeni teknik takip verilerine ulaşıldı. Yapılan dijital incelemelerde, Özgür Gökçe’ye ait cep telefonu kayıtları mercek altına alındı.

Gazeteci Burak Doğan’ın aktardığına göre, şüphelinin telefonunda yapılan detaylı incelemelerin ardından, fuhuş organizasyonunun ağını ortaya koyan somut delillere ulaşıldı. Elde edilen verilere göre; Özgür Gökçe’nin WhatsApp uygulaması üzerinden para karşılığında fuhuşa aracılık ettiğine dair çok sayıda mesajlaşma ve koordinasyon içeren görüşme trafiği net bir şekilde tespit edildi.