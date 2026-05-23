Kartal\'da Motosiklet ve Otobüs Kazası Eşiğinden Dönüldü

Kartal'da yeşil ışıkta yoluna devam eden motosiklet sürücüsü, kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen İETT otobüsü ile çarpışmaktan son anda kurtuldu. Kazanın eşiğinden dönülen o anlar kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, saat 19.00 sıralarında Kartal Ulusoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü yeşil ışımka geçmek istediği sırada, kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen 34 TR 0268 plakalı İETT otobüsü ile karşı karşıya geldi. Otobüsün aniden önüne çıkması üzerine motosiklet sürücüsü ani fren yaparak durabildi. Motosikletli, otobüsün altında kalmaktan son anda kurtulurken, yaşanan panik dolu anlar sürücünün kask kamerasına yansıdı. - İSTANBUL