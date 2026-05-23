Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim

Mutlak butlan kararı sonrası görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, yeniden grup başkanı seçildi. Kararın ardından Özel, canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

KURULTAY ÇAĞRISI: 40 GÜN İÇİNDE YAP

Partinin 40 gün içerisinde kurultaya gitmesi gerektiğini belirten Özel, "Bir an önce, zaman kaybetmeden kurultay kararı alınmalı. Milletvekillerimizle görüştüm, şimdi Parti Meclisi ile görüşeceğim, yarın da il ve ilçe başkanları ile konuşacağım. Arkadaşların görüşünü aldıktan sonra Kemal Bey ile bir görüşme yapacağız. Ben bir görevlendirme yaparım, ilk mesai gününden itibaren 40 gün içinde CHP'yi kurultaya götürürüz ve artık bu kabus biter. Devamında da herkesin umutlarını besleyen iktidar yürüyüşümüz başlar" ifadelerine yer verdi.

GÖRÜŞMEK İÇİN TEK ŞARTI VAR

Kılıçdaroğlu ile görüşüp görüşmeyeceği sorusuna da yanıt veren Özel, "Siyasette çeşitli gelişmeler olur ve ona göre pozisyon alınır. Biz dün kendisiyle telefonda görüştük, devamında arkadaşlarımız görüşür. Kurultay kararı alınırsa büyük bir memnuniyetle yüz yüze görüşürüm ancak bu kurultay kararını gazetede okumam lazım. Ondan sonra görüşürüz ve sohbet de ederiz elbette. 40 günde kurultaya gitmemesi halinde zaten 40 gün bekleyecek değiliz. Biz Kemal Bey ile bu konuyu görüşeceğiz arkadaşlarımız aracılığıyla, o bir adım atarsa bunu hem partimiz için hem de kendisi için en doğru karar olacaktır. Partimizde geçmişte de olsa seçilerek genel başkanlık yapmış birine sokağın tepkisini görüyorsunuz. Böyle bir adımı müşterek olarak atmamız partimizin de Kemal Bey'in de faydasına" şeklinde konuştu.

"EĞER 40 GÜN İÇİNDE KURULTAYA GİDİLMEZSE..."

Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze gelip gelemeyeceği konusuna da değinen Özel, "En kısa sürede kurultay yapacağını belirtmesi halinde elbette buraya gelişini herkes memnuniyetle karşılar ancak bu konudaki kanaatini önceden açık şekilde ifade etmelidir. Aksi durumda böyle bir gelişme olmaz. Eğer 40 gün içinde kurultaya gidilmezse o zaman biz kurultaya gidilmesi için üzerimize düşeni yaparız" dedi.