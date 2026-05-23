Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim

23.05.2026 15:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mutlan butlan kararı sonrası tartışmalar devam ederken kameralar karşısında geçen Özgür Özel, partinin 40 gün içerisinde kurultaya gitmesi gerektiğini belirterek "Siyasette çeşitli gelişmeler olur ve ona göre pozisyon alınır. Biz dün kendisiyle telefonda görüştük, devamında arkadaşlarımız görüşür. Kurultay kararı alınırsa büyük bir memnuniyetle yüz yüze görüşürüm ancak bu kurultay kararını gazetede okumam lazım. Ondan sonra görüşürüz ve sohbet de ederiz elbette" ifadelerine yer verdi.

Mutlak butlan kararı sonrası görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, yeniden grup başkanı seçildi. Kararın ardından Özel, canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

KURULTAY ÇAĞRISI: 40 GÜN İÇİNDE YAP 

Partinin 40 gün içerisinde kurultaya gitmesi gerektiğini belirten Özel, "Bir an önce, zaman kaybetmeden kurultay kararı alınmalı. Milletvekillerimizle görüştüm, şimdi Parti Meclisi ile görüşeceğim, yarın da il ve ilçe başkanları ile konuşacağım. Arkadaşların görüşünü aldıktan sonra Kemal Bey ile bir görüşme yapacağız. Ben bir görevlendirme yaparım, ilk mesai gününden itibaren 40 gün içinde CHP'yi kurultaya götürürüz ve artık bu kabus biter. Devamında da herkesin umutlarını besleyen iktidar yürüyüşümüz başlar" ifadelerine yer verdi. 

GÖRÜŞMEK İÇİN TEK ŞARTI VAR 

Kılıçdaroğlu ile görüşüp görüşmeyeceği sorusuna da yanıt veren Özel, "Siyasette çeşitli gelişmeler olur ve ona göre pozisyon alınır. Biz dün kendisiyle telefonda görüştük, devamında arkadaşlarımız görüşür. Kurultay kararı alınırsa büyük bir memnuniyetle yüz yüze görüşürüm ancak bu kurultay kararını gazetede okumam lazım. Ondan sonra görüşürüz ve sohbet de ederiz elbette. 40 günde kurultaya gitmemesi halinde zaten 40 gün bekleyecek değiliz. Biz Kemal Bey ile bu konuyu görüşeceğiz arkadaşlarımız aracılığıyla, o bir adım atarsa bunu hem partimiz için hem de kendisi için en doğru karar olacaktır. Partimizde geçmişte de olsa seçilerek genel başkanlık yapmış birine sokağın tepkisini görüyorsunuz. Böyle bir adımı müşterek olarak atmamız partimizin de Kemal Bey'in de faydasına" şeklinde konuştu. 

"EĞER 40 GÜN İÇİNDE KURULTAYA GİDİLMEZSE..."

Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze gelip gelemeyeceği konusuna da değinen Özel, "En kısa sürede kurultay yapacağını belirtmesi halinde elbette buraya gelişini herkes memnuniyetle karşılar ancak bu konudaki kanaatini önceden açık şekilde ifade etmelidir. Aksi durumda böyle bir gelişme olmaz. Eğer 40 gün içinde kurultaya gidilmezse o zaman biz kurultaya gidilmesi için üzerimize düşeni yaparız" dedi. 

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kılıçdaroğlu’nun avukatları Özel’in temyiz başvurusunu geri çekti Kılıçdaroğlu'nun avukatları Özel'in temyiz başvurusunu geri çekti
Fener taraftarından “Mustafa Kemal’in askerleriyiz“ tezahüratı Fener taraftarından "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" tezahüratı
Arbeloa, Real Madrid’deki geleceğini duyurdu Arbeloa, Real Madrid'deki geleceğini duyurdu
Dervişoğlu’ndan CHP’ye tam destek: YSK kararını hiçe sayan yaklaşım tüm partiler için tehdittir Dervişoğlu'ndan CHP'ye tam destek: YSK kararını hiçe sayan yaklaşım tüm partiler için tehdittir
Sıla Gençoğlu’nun son halini görenler inanamadı: Ne olmuş bu kadına Sıla Gençoğlu'nun son halini görenler inanamadı: Ne olmuş bu kadına?
Kadroya almadığı isimler bomba Thomas Tuchel ya tarih olacak ya da tarih yazacak Kadroya almadığı isimler bomba! Thomas Tuchel ya tarih olacak ya da tarih yazacak
Azpilicueta futbolu bıraktı Azpilicueta futbolu bıraktı
Ahmet Akın’a canlı yayında açıkça soruldu: Kılıçdaroğlu ile devam edecek misiniz Ahmet Akın'a canlı yayında açıkça soruldu: Kılıçdaroğlu ile devam edecek misiniz?
Fenerbahçe mi yoksa Galatasaray mı Vedat Muriqi seçimini yaptı Fenerbahçe mi yoksa Galatasaray mı? Vedat Muriqi seçimini yaptı

15:30
Acun Ilıcalı’ya büyük şok Kritik maç öncesi kabusu yaşadılar
Acun Ilıcalı'ya büyük şok! Kritik maç öncesi kabusu yaşadılar
15:26
Özgür Özel: Kurultaya kadar grup toplantılarını ben yapacağım, uzlaşma yok
Özgür Özel: Kurultaya kadar grup toplantılarını ben yapacağım, uzlaşma yok
15:00
CHP’de grup başkanlığı seçimi tartışması: Hukuki değil siyasi bir hamle
CHP'de grup başkanlığı seçimi tartışması: Hukuki değil siyasi bir hamle
14:03
Kılıçdaroğlu’ndan Özgür Özel’in Grup Başkanlığı’na ilk yorum: Yeni görevi hayırlı olsun
Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'in Grup Başkanlığı'na ilk yorum: Yeni görevi hayırlı olsun
14:02
Selde evladını kaybeden annenin feryadı yürek yaktı: Sana gitme dedim
Selde evladını kaybeden annenin feryadı yürek yaktı: Sana gitme dedim
14:01
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP’yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP'yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız
13:33
Suna Selen yıllar sonra Münir Özkul ile neden boşandıklarını anlattı: Taze kana ihtiyacım var dedi
Suna Selen yıllar sonra Münir Özkul ile neden boşandıklarını anlattı: Taze kana ihtiyacım var dedi
13:25
Hakan Safi’den Aziz Yıldırım’ın birleşme çağrısına şok yanıt
Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'ın birleşme çağrısına şok yanıt
13:10
İran’a yeni saldırı konuşulurken Trump’tan dikkat çeken hamle Oğlunun düğününe bile gitmiyor
İran'a yeni saldırı konuşulurken Trump'tan dikkat çeken hamle! Oğlunun düğününe bile gitmiyor
13:01
Çatlak söylentileri vardı İşte grup başkanı seçilen Özgür Özel’in aldığı oy sayısı
Çatlak söylentileri vardı! İşte grup başkanı seçilen Özgür Özel'in aldığı oy sayısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 15:55:19. #.0.5#
SON DAKİKA: Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.