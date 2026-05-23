CHP\'de grup başkanlığı seçimi tartışması: Hukuki değil siyasi bir hamle

Analiz | Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel

Mutlak butlan kararıyla, parti yönetiminde tümüyle 4-5 Kasım öncesine dönülmüş olması, Meclis grubundaki görevlerin ne olacağı sorusunu beraberinde getirdi.

ÖZEL, ZATEN GRUP BAŞKANIYDI

Siyasi partilerin genel başkanı milletvekiliyse, genel başkan aynı zamanda otomatik olarak partinin Meclis grup başkanı da oluyor. Ancak genel başkan milletvekili değilse o zaman grupta seçim yapılarak başka bir isim grup başkanlığı görevini üstleniyor.

Özgür Özel, 2023 seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu milletvekili olmadığı için CHP Grubu tarafından grup başkanı seçilmişti. Bu nedenle hukukçular mutlak butlan kararıyla genel başkanlığı sona eren Özel’in, kendiliğinden grup başkanlığı görevine geri döndüğü görüşünü savunuyor. Özel’in zaten grup başkanı olduğu, dolayısıyla yeni bir seçime hukuken ihtiyaç bulunmadığı belirtiliyor.

Ancak Özgür Özel, genel başkan olduktan sonra otomatik olarak üstlendiği grup başkanlığı konusunda Kılıçdaroğlu’na bir hamle alanı bırakmamak için seçime gitti.

HUKUKİ OLMAKTAN ÇOK SİYASİ BİR HAMLE

Kulislerde, Özel için yapılan seçimin hukuki zorunluluktan çok siyasi bir güç gösterisi amacı taşıdığı ifade ediliyor.

Özel’in, milletvekillerinin desteğini vurgulama ve "Meclis grubunun kendisinin arkasında olduğu" mesajını verme açısından oylama yaptırdığı ifade ediliyor.

ÖZEL, BOŞLUK BIRAKMAK İSTEMEDİ

Özgür Özel, genel başkan olduktan sonra grup başkanlığı görevini de otomatik olarak üstlenmişti. Genel başkanlığının sona ermesiyle grup başkanlığında boşluk oluşmaması için bu seçime gidildiği de konuşuluyor. Zira Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Özel’in yerine kendi ekibinden bir ismi grup başkanı seçebileceği değerlendiriliyor. Özgür Özel’in de buna fırsat vermemek için bu hamleyi yaptığı parti içerisinde konuşuluyor.

MECLİS DIŞINDAKİ BİR TOPLANTI GRUP TOPLANTISI SAYILIR MI?

Öte yandan partilerin grupları Meclis’te yapılan toplantılar olduğu için Meclis dışında yapılan toplantının resmi olarak grup toplantısı sayılıp sayılmayacağı da başka bir tartışma konusunu oluşturuyor

Dolayısıyla Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun bu seçimi kabul edip etmeyeceği de merak konusu. Zira CHP grubunun grup başkan vekillerinin de seçilerek TBMM başkanlığına bildirilmesi gerekiyor. Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın da parti meclis üyeliği ve grup başkan vekilliği arasında bir tercih yapmak zorundalar.

4 Kasım öncesi parti meclisi üyesi olan Başarır ve Günaydın, Özgür Özel’in genel başkan olmasıyla birlikte grup başkanvekili seçilen isimlerdi.

6’LI MASA HAMLESİNİN SONUCU

6’lı masanın 2023 seçim sürecinde aldığı “genel başkanların milletvekili adayı olmaması” kararı, CHP’de yaşanan son gelişmelerle yeniden tartışma konusu oldu.

Dönemin stratejisine göre muhalefet liderlerinin seçim sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev alması planlanmış, bu nedenle birçok genel başkan milletvekili adayı yapılmamıştı.

Seçimlerin kaybedilmesinin ardından ise muhalefet liderleri TBMM dışında kaldı ve partilerinin Meclis gruplarına başkanlık etme imkanını yitirdi.

CHP’de mahkeme kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlığa dönmesi ile birlikte bu tablo yeniden gündeme geldi. 6’lı masanın seçim dönemindeki tercihinin siyasi sonuçları da yeniden tartışılmaya başlandı.