Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP'yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP'yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız

23.05.2026 14:01
Mutlak butlan kararı sonrası ne diyeceği merak konusu olan Kemal Kılıçdaroğlu, kameralar karşısına geçerek sessizliğini bozdu. Kılıçdaroğlu açıklamasında "CHP, ahlaki değerlerini korumak zorundadır. CHP'yi kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Ahlaki değerlere kavuşturacağız. Bizim partiye çok eleştiri gelmiştir ama ahlaki değerleriyle ilgili bugüne kadar hiç eleştiri gelmemişti. Ahlaki değerleri getirmemiz gerekiyor" dedi.

Mahkeme kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu, evinin önünde kameralar karşısında geçerek süreç hakkında değerlendirmelerde bulundu.  

"CHP, ahlaki değerlerini korumak zorundadır" diyen Kılıçdaroğlu, "CHP'yi kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Ahlaki değerlere kavuşturacağız. Bizim partiye çok eleştiri gelmiştir ama ahlaki değerleriyle ilgili bugüne kadar hiç eleştiri gelmemişti. Ahlaki değerleri getirmemiz gerekiyor" ifadelerine yer verdi. 

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satırbaşları; 

"Birincisi dün size söz vermiştim bir açıklama yapacağı diye ama ses tellerimde sorun çıktı. Şimdi huzurunuzdayım. Bu sabah yeni gelişme oldu. Özür beye hayırlısı olsun ama kendisi benle görüşeceğini söylemişti. Ama henüz görüşmedi. Belki bugün gerçekleşir.

"CHP, AHLAKİ DEĞERLERİNİ KORUMAK ZORUNDADIR"

Bir şeyi çok iyi bilinmesi lazım. Cumhuriyet Halk Partisi köklü bir partidir. Devlet kuran bir partidir. CHP ahlaki değerlerini korumak zorundadır, ahlaki misyonunu korumak zorundadır. Hepinizin huzurunda bütün vatandaşlara ve partililere söz veriyorum. 

"AYRIŞTIRACAK CÜMLELERDEN KAÇINMAK GEREK"

CHP'yi kuruluşundaki kodlara kavuşturacağız. Bizim partimize çok eleştiri gelmiştir tarihi boyunca. Sivil toplumdan da kendi içinden de eleştiriler gelmiştir ancak bizim partimizin ahlaki tutumuna yönelik hiçbir zaman eleştiri gelmemiştir ancak şimdi geliyor. Bu süreçte partinin tabanını ayrıştıracak söylemlerden kaçınmak lazım. Ben bu söylemlerden kaçınıyorum ve bütün arkadaşlarıma aynı şekilde ifade ediyorum. Partinin tabanını ayrıştıracak, partilileri düşmanlaştıracak açıklamalardan kaçınmak gerekiyor.

"GENEL BAŞKANLARA NEGATİF DİL KULLANILMAZ"

Bu parti Cumhuriyeti kurmuş bir partidir. Bu partiyi ahlaki sorunlarla baş başa bırakmak ve bu tür sorunlar karşısında suskunluğumuzu sürdürmek artık doğru değildir. Bizim parti kültürümüzde genel başkanlık yapmış hiçbir kişi ile alakalı negatif bir dil kullanılmaz. Çünkü biz bütün partililere saygılıyız.

"DÜŞMANLIK YARATMAK DOĞRU DEĞİL"

Parti tabanın bir düşmanlık yaratmak, kavgalı bir ortam yaratmak bunlar doğru değildir. Ben bütün arkadaşlarıma ,milletvekillerine, il başkanlarına ve ilçe başkanlarına, partinin seçmenlerine özellikle rica ediyorum. Biz Cumhuriyet Halk Partisiyiz, köklü bir partiyiz. Köklerimize sahip çıkmalıyız. CHP'yi ahlaki değerlerine kavuşturacağız. Bu partiyi ayrıştıracak söylemlerden kaçınılmalıdır. Bizim parti kültürümüzde hiçbir genel başkana düşmanlık yaratmak ve kavgalı ortam yaratmak yoktur. Bunlar doğru değildir. Biz CHP'yiz köklerimize ve ahlakımıza sahip çıkmak zorundayız."

CHP'DE MUTLAK BUTLAN KRİZİ

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP için mutlak butlan kararı vermişti. Mahkeme, 4-5 Kasım 2023'te CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptaline hükmetmişti. Böylece Kemal Kılıçdaroğlu, 2,5 yıl sonra mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönmüştü. Kurultayın iptal edilmesiyle o tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ve alınan kararlar da hükümsüz kalmıştı.

İCRA MEMURLARI KARARI TEBLİĞ ETMİŞTİ

İcra memurları, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin CHP kurultay davasında verdiği ihtiyati tedbir kararını, CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'na tebliğ etmişti. İcra memurları, söz konusu kararı çalışma ofisine giderek Kılıçdaroğlu'na iletmişti.

YSK CHP'NİN İTİRAZINI REDDETMİŞTİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) mutlak butlan kararıyla ilgili itirazını reddetmişti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi de CHP'nin tedbir kararına yaptığı itirazı reddetmişti.

TELEFONDA GÖRÜŞTÜLER 

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel ile göreve iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu telefonda görüşmüştü. Görüşmede Kılıçdaroğlu Özel'e, partiyi en uygun zamanda kurultaya götürme niyeti olduğunu söylemişti. Özgür Özel de Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin, "Bir soru aldım, 'Siz ne diyorsunuz?' diye. Cevabım nettir, tavizim yoktur. Biz en kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz." demişti.

    Yorumlar (1)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    geliyorum geliyorum dedim inanmadınız ben Kemal işte geldim :)))) 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
