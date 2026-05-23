Galatasaray'da seçim günü! Dursun Özbek tarihe geçecek - Son Dakika
Galatasaray'da seçim günü! Dursun Özbek tarihe geçecek

23.05.2026 11:59
Galatasaray’da olağan seçimli genel kurul başladı. Tek aday olarak seçime giren Dursun Özbek, yeni görev süresini tamamlaması halinde kulüp tarihinde en uzun süre başkanlık yapan ikinci isim olacak.

Galatasaray’da olağan seçimli genel kurul başladı. Mevcut başkan Dursun Özbek’in tek aday olarak girdiği seçimde yaklaşık 10 bin üye sandık başına gidiyor.

GENEL KURUL GALATASARAY LİSESİ’NDE BAŞLADI

Galatasaray’ın 105. dönem yönetiminin belirleneceği olağan seçimli genel kurul, Galatasaray Lisesi’nde saat 10.00’da başladı. Genel kurulda yeterli çoğunluk aranmayacak.

20 SANDIK KURULDU

Oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 10 bin üye için Galatasaray Lisesi’nde 20 sandık kuruldu. Oy verme işleminin saat 15.00’te sona ereceği açıklandı.

DURSUN ÖZBEK TEK ADAY

Seçime mevcut başkan Dursun Özbek tek aday olarak giriyor. Özbek’in yönetim listesinde Metin Öztürk, Abdullah Kavukcu, Eray Yazgan ve Can Natan gibi isimler yer aldı.

TARİHE GEÇMEYE ÇOK YAKIN

Dursun Özbek’in yeni dönemde görev süresini tamamlaması halinde Galatasaray tarihine geçeceği belirtildi. Yaklaşık 6 yıl 7 aydır başkanlık görevini sürdüren Özbek, yeni dönemi de tamamlaması halinde kulüp tarihinde Ali Sami Yen’den sonra en uzun süre görev yapan ikinci başkan olacak.

ALİ SAMİ YEN ZİRVEDE

Galatasaray’ın kurucusu Ali Sami Yen, yaklaşık 14 yıllık başkanlık süresiyle kulüp tarihinin zirvesinde yer alıyor. Özbek’in yeni dönemi tamamlaması halinde Suphi Batur, Selahattin Beyazıt ve Ali Uras’ı geride bırakacağı ifade edildi.

ÖZBEK'İN YENİ DÖNEM LİSTESİ

Özbek'in divan kuruluna sunduğu yönetim, denetim, sicil ve disiplin kurulu asıl ve yedek listeleri şöyle:

Yönetim asıl: Dursun Özbek, Metin Öztürk, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mecit Mert Çetinkaya, Mehmet Saruhan Cibara, Abdullah Kavukcu, Mehmet Burak Kutluğ, Fatih Demircan, Özen Kuzu.

Yönetim yedek: Bora İsmail Bahçetepe, Ozan Bingöl Yurtsever, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ömer Sarıgül.

Denetim asıl: Sinan Şahin, Gül Rengin Günay, Hasan Can Külahçıoğlu.

Denetim yedek: Halil Cem Burnaz, Nazımcan Aygın, Çağatay Aras Uçkun.

Sicil asıl: Mehmet Çağatay Altınlı, Nedime Canipek Konuksever, Okan Güngör, Utku Çağatay Aksoy, Berat Uygur, Mehmet Selim Yavuz, Burçin Aslan.

Sicil yedek: Özgür Kızılelma, Yakup Peker, Sadettin Can Bilginer.

Disiplin asıl: Hakkı Akil, Mithat Can Baydarol, Muharrem Remzi Tan, Mustafa İbrahim Ziyal, Aydın Önder, Ahmet Murat Canaydın, Ali Baran Öztürk.

Disiplin yedek: Hasan Mehmet Tirali, Nuri Bora Ebussuutoğlu, Sencer Seren, Mustafa Kaya Özgül, Günran Çalın.

