Tarihi adım! T.C. kimlik kartları Müzekart'a dönüşüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tarihi adım! T.C. kimlik kartları Müzekart'a dönüşüyor

Tarihi adım! T.C. kimlik kartları Müzekart\'a dönüşüyor
22.05.2026 14:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın öncülüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Telekom arasında imzalanan protokolle müze ve ören yerlerinde yerli ve millî dijital altyapı dönemine geçildi. Türkiye genelinde 216 müze ve ören yerini kapsayan yeni sistemle; akıllı biletleme, yapay zekâ destekli veri analitiği, dijital ziyaretçi yönetimi ve yeni nesil ziyaretçi deneyimi hayata geçirilecek. Kapsamlı dönüşümle kültürel mirasın teknolojiyle geleceğe taşınması hedefleniyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, Türkiye'nin kültürel mirasının geleceğini yeniden şekillendirecek dönüşümü İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde ilan etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Telekom arasında imzalanan protokolle müze ve ören yerlerinde yeni bir dijital dönüşüm süreci başladı. Yerli ve millî altyapı anlayışıyla hayata geçirilen yeni model ile kültürel mirasa ilişkin stratejik verilerin ülke sınırları içerisinde korunması ve dijital egemenliğin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Bakan Ersoy imza töreninde, kültürel mirasa ait verilerin güvenliğinin Türkiye'nin kültürel egemenliğinin ayrılmaz bir parçası olduğuna işaret ederken Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin ise hayata geçirilen dönüşümün yalnızca bugünün ihtiyaçlarına cevap veren bir proje olmadığını, Türkiye’nin kültür ve turizm alanındaki dijital geleceğine yapılan uzun vadeli ve stratejik bir yatırım niteliği taşıdığını vurguladı.

Tarihi adım! T.C. kimlik kartları Müzekart'a dönüşüyor

TARİH İLE TEKNOLOJİ AYNI KAPIDAN İÇERİ GİRECEK

Türkiye’nin kültürel mirasının yalnızca geçmişin sessiz tanığı olmadığını belirten Bakan Ersoy, bunun aynı zamanda geleceğe bırakılacak en değerli emanet olduğunu vurguladı.

Ersoy, “Bizler bu emaneti korurken yalnızca taşları, eserleri ve yapıları muhafaza etmiyoruz; aynı zamanda hafızamızı, kimliğimizi ve medeniyet birikimimizi de geleceğe taşıyoruz.” dedi.

Atılan adımın yalnızca bir biletleme sistemi değişikliği olmadığını belirten Ersoy, bunun kültürel miras yönetiminde dijital çağın ihtiyaçlarına uygun, bütünleşik ve örnek bir modele geçiş anlamı taşıdığını ifade etti.

Bugüne kadar yüksek ziyaretçi potansiyeline sahip yaklaşık 70 müze ve ören yerinin farklı işletme modelleriyle yönetildiğini, 118 noktada ise hizmetin Bakanlık personeli tarafından yürütüldüğünü belirten Ersoy, 2026-2027 yıllarında açılması planlanan 28 yeni müze ve ören yerinin de sisteme dahil edileceğini açıkladı.

Tarihi adım! T.C. kimlik kartları Müzekart'a dönüşüyor

216 MÜZE VE ÖREN YERİNDE BÜTÜNLEŞİK DİJİTAL YAPI KURULACAK

Yeni dönemde Türkiye genelinde 216 müze ve ören yerini kapsayan daha geniş ve bütüncül bir yapı oluşturulacağını belirten Ersoy, gişe operasyonları, müze mağazaları ve ticari alanların tek çatı altında yönetileceğini, hizmet standardının ülke genelinde yeknesak hale geleceğini söyledi.

Yeni sistemle ziyaretçilerin yalnızca bir müzeye giriş yapmayacağını ifade eden Ersoy, “Teknolojiyle desteklenen çok boyutlu bir tarih ve kültür deneyimi yaşayacak.” dedi.

Fiber altyapılar, yaygın Wi-Fi sistemleri ve 5G entegrasyonu ile ziyaretçi deneyiminin yeni bir boyuta taşınacağını belirten Ersoy, akıllı biletleme sistemleri, çok kanallı dijital ödeme çözümleri, yapay zekâ destekli veri analitiği, AR ve VR teknolojileri, sesli rehber sistemleri ve dijital arşivleme altyapılarının da devreye alınacağını söyledi.

Ersoy, akıllı ziyaretçi uygulamalarıyla müzelerin yeni nesil deneyim merkezlerine dönüşeceğini vurgulayarak “Tarih ile teknoloji artık aynı kapıdan içeri girecektir.” ifadelerini kullandı.

Tarihi adım! T.C. kimlik kartları Müzekart'a dönüşüyor

VERİLER ARTIK MİLLİ ALTYAPI VE TÜRK TELEKOM TECRÜBESİYLE KORUMA ALTINDA

Dijital dönüşüm çağında verinin yalnızca bir bilgi kaynağı değil aynı zamanda stratejik bir millî değer olduğunu ifade eden Ersoy, yeni modelin en önemli başlıklarından birinin veri güvenliği ve veri egemenliği olduğunu söyledi.

Yeni sistemin Türk Telekom’un teknoloji birikimi ve tecrübesiyle hayata geçirileceğini belirten Ersoy, yerli ve millî altyapılar sayesinde verilerin ülke sınırları içerisinde korunacağını kaydetti.

Bakan Ersoy, “Türk Telekom’un kurmuş olduğu yerli teknoloji gücüyle kültürel mirasımıza ilişkin stratejik verilerimiz güvence altında olacak. Bu yaklaşım günümüz dünyasında yalnızca teknik bir tercih değildir. Bu aynı zamanda dijital bağımsızlık meselesidir. Çünkü kültürel mirasımıza ait verilerin güvenliği, ülkemizin kültürel egemenliğinin de ayrılmaz bir parçasıdır.” dedi.

Tarihi adım! T.C. kimlik kartları Müzekart'a dönüşüyor

MÜZE MAĞAZALARI VE TİCARİ ALANLAR DA DÖNÜŞÜME DAHİL EDİLECEK

Yeni dönüşüm sürecinin yalnızca dijital biletleme sistemleriyle sınırlı kalmayacağını belirten Ersoy, müze mağazaları, kafeteryalar, satış alanları ve ziyaretçi hizmetlerine ilişkin ticari operasyonların da yeni yapı kapsamında ele alındığını söyledi.

Protokol kapsamındaki müze mağazalarında Geleneksel Türk El Sanatları, Türk Lokumu, Türk Kahvesi, Türk Halıcılığı, Geleneksel Türk Süsleme Sanatları ile UNESCO Dünya Miras Listesi’ndeki somut olmayan kültürel miras öğelerine yer verileceğini belirten Ersoy, ürünlerin Bakanlık tarafından belgelendirilmiş Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı sanatçılar ve geleneksel el sanatları ustalarından tedarik edileceğini ifade etti.

Bu modelle hem kültürel mirasın korunacağını hem de geleneksel üretim ve istihdamın destekleneceğini vurgulayan Ersoy, Türk Telekom’un küresel pazarlama gücü ve dijital mağazaları üzerinden bu ürünlerin yurt dışı satışlarının da yaygınlaştırılacağını açıkladı.

Tarihi adım! T.C. kimlik kartları Müzekart'a dönüşüyor

10 YILDA 8 MİLYARLIK TASARRUF SAĞLANACAK

Yeni sistem kapsamında mevcut 292 personelin Bakanlığın farklı birimlerinde değerlendirileceğini belirten Ersoy, kıdem tazminatı, SGK primi ve diğer özlük haklarından yıllık yaklaşık 400 milyon liralık tasarruf sağlanacağını söyledi.

Ersoy, yeniden değerleme projeksiyonlarıyla birlikte 10 yıllık süreçte bu tasarrufun yaklaşık 8 milyar liraya ulaşacağını ifade etti.

MÜZEKART SİSTEMİ DEĞİŞİYOR, KİMLİK KARTLARI MÜZEKART OLUYOR

Yeni sistemin işleyişine ilişkin de bilgi veren Ersoy, mevcut kullanım süresi devam eden Müzekartlarda herhangi bir değişiklik olmayacağını belirtti.

Kullanım süresi dolan kartlarda yeni sisteme geçileceğini ifade eden Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarının Müzekart’a dönüştürülerek doğrudan geçiş özelliği kazanacağını açıkladı.

Ersoy, sistemin e-Devlet ve mobil uygulama üzerinden işleyeceğini, vatandaşların müzekart ücretini ödedikten sonra sıra beklemeden kimlik kartlarını okutarak geçiş yapabileceğini söyledi.

Tarihi adım! T.C. kimlik kartları Müzekart'a dönüşüyor

TÜRK TELEKOM'DAN DİJİTAL GELECEK VURGUSU

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin de Türk Telekom’un yalnızca iletişim altyapısı kuran bir şirket olmadığını, teknolojiyi hayatın her alanına taşıyan ve Türkiye’nin kalkınma yolculuğuna katkı sunan bir kurum olduğunu belirtti.

Eğitimden sağlığa, ulaşımdan üretime, tarımdan sanayiye kadar pek çok alanda teknolojiyi yaygınlaştırdıklarını ve sektörlerin dönüşümüne katkı sunduklarını ifade eden Şahin, kültür ve sanatı teknoloji ile harmanladıkları Atatürk Kültür Merkezinin uçtan uca dijital dönüşümünde önemli bir rol üstlendiklerini söyledi.

Değer odaklı yaklaşımla teknolojideki güçlerini kültür, sanat ve turizme aktardıklarını belirten Şahin, müze ve ören yerlerinin dijitalleşmesi gibi birçok projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinden Rami Kütüphanesi’ne kadar 1.300’ü aşkın kütüphanenin iletişim altyapısını modern ağlarla desteklediklerini kaydeden Şahin, bugün Kültür ve Turizm Bakanlığı ile imzalanan protokol kapsamında müze ve ören yerlerinin uçtan uca dijitalleşmesini sağlayacak olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Tarihi adım! T.C. kimlik kartları Müzekart'a dönüşüyor

Şahin, biletleme hizmetlerinden satış kanallarına, ticari alanlardan otoparklara, kafeteryalardan Geleneksel El Sanatları mağazalarına kadar ziyaretçi deneyimini etkileyen pek çok operasyonun dijitalleştirileceğini belirterek bu dönüşümün fiber altyapı, siber güvenlik, veri merkezi, bulut, akıllı biletleme, ödeme sistemleri, veri analitiği ve yapay zekâ kabiliyetleriyle entegre biçimde hayata geçirileceğini ifade etti. Şahin, böylece müze ve ören yerlerinin dijital deneyiminin ve operasyonel yönetiminin tek bir bütünsel yapı altında güçlendirileceğini söyledi.

Bu çalışmanın yalnızca bugünün ihtiyaçlarına cevap veren bir proje olmadığını vurgulayan Şahin, bunun Türkiye’nin kültür ve turizm alanındaki dijital geleceğine yapılan uzun vadeli ve stratejik bir yatırım olduğunu ifade etti. Millî mirası millî teknolojiyle destekleyeceklerini ve kültürel mirası teknolojiyle geleceğe taşıyacak bu protokolün ülkeye ve millete hayırlı olmasını dilediklerini belirten Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı’nı aynı zamanda dijitalin yüzyılı yapma hedefiyle çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Tarihi adım! T.C. kimlik kartları Müzekart'a dönüşüyor
Tarihi adım! T.C. kimlik kartları Müzekart'a dönüşüyor
Tarihi adım! T.C. kimlik kartları Müzekart'a dönüşüyor

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarihi adım! T.C. kimlik kartları Müzekart'a dönüşüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadir İnanır entübe edildi Kadir İnanır entübe edildi
Devlet hastanesinde çalışan temizlik görevlisinin maaşı Müge Anlı’yı şoke etti Devlet hastanesinde çalışan temizlik görevlisinin maaşı Müge Anlı'yı şoke etti
Ordu’da sel suları evin içinden şelale gibi aktı Ordu'da sel suları evin içinden şelale gibi aktı
Başkent’te sel sularına kapılan kişiyi kurtarmaya çalışan vatandaşlar da sürüklendi Başkent'te sel sularına kapılan kişiyi kurtarmaya çalışan vatandaşlar da sürüklendi
Zaniolo’nun Galatasaray defteri kapanıyor Zaniolo'nun Galatasaray defteri kapanıyor
CHP için mutlak butlan kararı çıktı Kılıçdaroğlu geri dönüyor CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor
Mutlak butlan kararında “ihtiyati tedbir“ detayı Kılıçdaroğlu geri dönüyor Mutlak butlan kararında "ihtiyati tedbir" detayı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor
Mutlak butlan kararı sonrası CHP’li tüm vekiller “acilen“ genel merkeze çağrıldı Mutlak butlan kararı sonrası CHP'li tüm vekiller "acilen" genel merkeze çağrıldı
104 kararı Boey’in sonu oldu 10+4 kararı Boey'in sonu oldu
İşte CHP için verilen mutlak butlan kararının gerekçeleri İşte CHP için verilen mutlak butlan kararının gerekçeleri
Tammy Abraham futbol tarihine geçti Tammy Abraham futbol tarihine geçti
Borsada işlemler devre kesicinin çalışmasıyla geçici olarak durduruldu Borsada işlemler devre kesicinin çalışmasıyla geçici olarak durduruldu
Gürsel Tekin’in kayyumluk görevi son buldu Gürsel Tekin'in kayyumluk görevi son buldu
CHP için mutlak butlan kararı çıktı Kılıçdaroğlu’nun o sözleri yeniden gündemde CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu'nun o sözleri yeniden gündemde
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: Mutlak butlan kararını tanımıyoruz CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: Mutlak butlan kararını tanımıyoruz
CHP’yi sarsan süreç nasıl başladı İşte mutlak butlan kararının perde arkası CHP’yi sarsan süreç nasıl başladı? İşte mutlak butlan kararının perde arkası
Mutlak butlan kararı sonrası bomba iddia: Türkiye 45 gün içinde baskın seçime gidecek Mutlak butlan kararı sonrası bomba iddia: Türkiye 45 gün içinde baskın seçime gidecek
Arda Turan’a son maçında büyük şok Arda Turan'a son maçında büyük şok
CHP Bolu İl Başkanı Karagöz’den karar sonrası ilk açıklama: görevimizin başındayız CHP Bolu İl Başkanı Karagöz’den karar sonrası ilk açıklama: görevimizin başındayız
CHP’liler Genel Merkez önünde beklemeye başladı CHP'liler Genel Merkez önünde beklemeye başladı
Polis memuru, baskına gittiği evdeki genç kadına tecavüze kalkıştı Polis memuru, baskına gittiği evdeki genç kadına tecavüze kalkıştı
Kılıçdaroğlu, CHP’nin 3 avukatını azletti Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti
CHP’nin mutlak butlan itirazına mahkemeden ret CHP'nin mutlak butlan itirazına mahkemeden ret
Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu’na mahkeme kararını elden tebliğ etti İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararını elden tebliğ etti

14:39
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu’na mahkeme kararını elden tebliğ etti
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararını elden tebliğ etti
14:36
Basın toplantısına damga vurdu Aziz Yıldırım’ın son halini görenler aynı yorumu yapıyor
Basın toplantısına damga vurdu! Aziz Yıldırım'ın son halini görenler aynı yorumu yapıyor
14:09
Aziz Yıldırım’dan Ali Koç ve Hakan Safi’ye tarihi çağrı
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç ve Hakan Safi'ye tarihi çağrı
14:07
Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum
Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum
13:42
CHP’nin mutlak butlan itirazına mahkemeden ret
CHP'nin mutlak butlan itirazına mahkemeden ret
13:30
Ankara kulislerini sarsan iddia: Kılıçdaroğlu kurultayda aday olmayacak
Ankara kulislerini sarsan iddia: Kılıçdaroğlu kurultayda aday olmayacak
12:57
Meyhane açılışında dua eden imamdan açıklama var: Allah’tan affımı diliyorum
Meyhane açılışında dua eden imamdan açıklama var: Allah’tan affımı diliyorum
12:45
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
12:36
CHP Genel Merkezi’ne giden Saadet Partili vatandaşın videosu olay oldu
CHP Genel Merkezi'ne giden Saadet Partili vatandaşın videosu olay oldu
11:54
Dananın kuyruğu kopuyor Acun Ilıcalı’nın en büyük hayali gerçekleşebilir
Dananın kuyruğu kopuyor! Acun Ilıcalı'nın en büyük hayali gerçekleşebilir
11:29
İşte Aziz Yıldırım’ın yönetim listesi
İşte Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi
11:27
Kılıçdaroğlu, CHP’nin 3 avukatını azletti
Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti
11:27
Polis memuru, baskına gittiği evdeki genç kadına tecavüze kalkıştı
Polis memuru, baskına gittiği evdeki genç kadına tecavüze kalkıştı
11:21
Öğrencilere ne olacak YÖK’ten kapatılan Bilgi Üniversitesi’yle ilgili açıklama
Öğrencilere ne olacak? YÖK'ten kapatılan Bilgi Üniversitesi'yle ilgili açıklama
10:59
Bayramda yola çıkacaklar dikkat 1238 polis, yolcu gibi otobüse binecek
Bayramda yola çıkacaklar dikkat! 1238 polis, yolcu gibi otobüse binecek
10:50
Ersun Yanal Türkiye’yi terk etti İşte yerleştiği o ülke
Ersun Yanal Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği o ülke
10:49
CHP itiraz etti, Yüksek Seçim Kurulu “mutlak butlan“ gündemiyle toplandı
CHP itiraz etti, Yüksek Seçim Kurulu "mutlak butlan" gündemiyle toplandı
10:24
Kırmızı bültenle aranan Umut Altaş ilk kez konuştu Gülistan’ın neden öldürüldüğünü anlattı
Kırmızı bültenle aranan Umut Altaş ilk kez konuştu! Gülistan'ın neden öldürüldüğünü anlattı
10:22
Özgür Özel, CHP MYK’yı yeniden toplantıya çağırdı
Özgür Özel, CHP MYK'yı yeniden toplantıya çağırdı
10:05
Finansal İstikrar Komitesi: Türkiye ekonomisi şoklara karşı dayanıklı
Finansal İstikrar Komitesi: Türkiye ekonomisi şoklara karşı dayanıklı
09:44
Kılıçdaroğlu’na ikinci şok Aylin Nazlıaka da görevi kabul etmedi
Kılıçdaroğlu'na ikinci şok! Aylin Nazlıaka da görevi kabul etmedi
09:17
Bilgi Üniversitesi kapatıldı Binlerce öğrenci Mimar Sinan’da eğitime devam edecek
Bilgi Üniversitesi kapatıldı! Binlerce öğrenci Mimar Sinan'da eğitime devam edecek
08:50
Fahiş aidatlara devlet freni Karar Resmi Gazete’de yayımlandı
Fahiş aidatlara devlet freni! Karar Resmi Gazete’de yayımlandı
07:50
Davutoğlu: Alınan mutlak butlan kararının siyaseti dizayn etme çabası olduğu açıktır
Davutoğlu: Alınan mutlak butlan kararının siyaseti dizayn etme çabası olduğu açıktır
07:36
Özel: Kılıçdaroğlu aradı ama dönmedim, kendisi ile ne konuşacağız
Özel: Kılıçdaroğlu aradı ama dönmedim, kendisi ile ne konuşacağız?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 14:46:23. #7.12#
SON DAKİKA: Tarihi adım! T.C. kimlik kartları Müzekart'a dönüşüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.