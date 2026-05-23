Serbest bırakılan Tan Taşçı'nın sahnede yüzüne alev parladı

İzmir'de Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu’nda sahne alan Tan Taşçı’nın konserinde yaşanan olay geceye damga vurdu. Konser sırasında sahne şovları kapsamında kullanılan alev efekti bir anda sanatçının yüzüne doğru yükseldi. Kısa süreli şaşkınlık yaşayan Taşçı’nın refleksle geri çekildiği görüldü. O anlar konser alanındaki vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

KONSERİNE DEVAM ETTİ

Yaşanan korku dolu anların ardından Tan Taşçı’nın profesyonelliğini koruyarak performansına devam etmesi dikkat çekti. Seyirciler büyük panik yaşarken, ünlü şarkıcının soğukkanlı tavrı konuşuldu. Görüntüler kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.

Görüntülerde alevden sonra Taşçı'nın başından dumanlar çıktığı görüldü.

GÖZALTINA ALINIP SERBEST SBIRAKILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen operasyon kapsamında Tan Taşçı hakkında da gözaltı kararı verilmişti. Adresinde bulunamayan şarkıcı, daha sonra jandarmaya giderek ifade verdi ve serbest bırakıldı.

Konser için İzmir’e giderken geri dönüp ifade vermeye giden Taşçı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

“Avukatımla yaptığım görüşme sonucunda, İzmir yolundan dönerek gerekli işlemlerin yapılması adına Bodrum Jandarma Komutanlığı’na gidiyorum. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında verilecek tüm kararlara saygı duyduğumu belirtmek isterim. Sürecin en kısa sürede tüm açıklığıyla netleşeceğine inanıyor, kamuoyunun sağduyusuna teşekkür ediyorum.”