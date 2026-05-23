Alarmları kurun! Acun Ilıcalı için bugün büyük gün

İngiltere Championship play-off finalinde Premier Lig’e yükselecek son takım belli oluyor. Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, Wembley’de Middlesbrough ile karşı karşıya gelecek.

DEV FİNAL WEMBLEY’DE

İngiltere Championship play-off finaline Londra’daki Wembley Stadı ev sahipliği yapacak. Hull City ile Middlesbrough arasında oynanacak kritik mücadele TSİ 17.30’da başlayacak. Karşılaşma TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak.

HULL CITY PREMIER LİG HAYALİ KURUYOR

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, 2016-2017 sezonundan sonra ilk kez Premier Lig’e yükselmeyi hedefliyor. İngiliz ekibi daha önce 2008’de Bristol City’yi, 2016’da ise Sheffield Wednesday’i mağlup ederek play-off finallerinden zaferle ayrılmıştı.

İKİ TAKIM ZATEN YÜKSELDİ

Championship’te sezonu ilk iki sırada tamamlayan Coventry City ve Ipswich Town, Premier Lig biletini doğrudan almıştı. Son bileti kazanacak takım ise Hull City-Middlesbrough finalinin ardından netleşecek.

CASUSLUK SKANDALI SONRASI RAKİP DEĞİŞTİ

Hull City’nin finaldeki rakibi son anda değişmişti. Championship play-off sürecinde Southampton’ın rakip takımın antrenmanlarını gizlice kayıt altına aldığı ortaya çıkmıştı.

SOUTHAMPTON FİNALDEN ATILDI

Bağımsız disiplin komisyonunun yürüttüğü soruşturma sonucunda Southampton suçlu bulundu. İngiliz ekibi finalden ihraç edilirken yerine yarı finalde elenen Middlesbrough finale dahil edildi.

GÖZLER ACUN ILICALI’NIN TAKIMINDA

İngiliz futbolunda büyük ses getiren gelişmeler sonrası gözler şimdi Hull City’ye çevrildi. Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu kulüp, Premier Lig’e yükselerek tarihi bir başarı elde etmeyi hedefliyor.