Ozan Tufan: Gerçekten şaşkınlık içindeyim
23.05.2026 09:22
Trabzonspor’un deneyimli futbolcusu Ozan Tufan, Türkiye Kupası zaferi sonrası, "Gerçekten şaşkınlık içindeyim. Onca yıldır oynuyorum, ilk defa bir kupa kaldıracağım" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor’un deneyimli futbolcusu Ozan Tufan, Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Bordo-mavili futbolcu kariyerindeki ilk kupa sevincini yaşadığını söyledi.

TRABZONSPOR’DA KUPA SEVİNCİ

Trabzonspor, Konyaspor karşılaşmasının ardından Türkiye Kupası zaferi yaşarken futbolcular büyük sevinç yaşadı. Karşılaşma sonrası konuşan isimlerden biri de Ozan Tufan oldu.

“İLK DEFA KUPA KALDIRACAĞIM”

Deneyimli futbolcu yaptığı açıklamada duygularını gizleyemedi. Ozan Tufan, “Gerçekten şaşkınlık içindeyim. Onca yıldır oynuyorum, ilk defa bir kupa kaldıracağım!” ifadelerini kullandı.

KARİYERİNDE ÖZEL AN

Tecrübeli futbolcu için Türkiye Kupası zaferi kariyerindeki en özel anlardan biri oldu. Ozan Tufan’ın açıklamaları bordo-mavili taraftarların da dikkatini çekti.

FARKLI MEVKİLERDE GÖREV ALDI

Sezon boyunca Trabzonspor’da farklı pozisyonlarda forma giyen Ozan Tufan, takımın önemli isimlerinden biri olarak öne çıktı. Deneyimli futbolcu sezon boyunca gösterdiği performansla teknik heyetin güvendiği isimlerden biri oldu.

İLK KUPA TRABZONSPOR FORMASIYLA GELDİ

Ozan Tufan kariyerindeki ilk kupa sevincini Trabzonspor forması altında yaşadı. Bordo-mavili futbolcu final gecesinde takımının zaferine ortak olan isimler arasında yer aldı.

