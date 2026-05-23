Kılıçdaroğlu’na yakın isim CHP’nin kurultay tarihini açıkladı! Özel "En kısa sürede" dedi ama...

23.05.2026 09:04
CHP'de mutlak butlan kararı sonra Genel Başkalığa geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'e görüşmesinde kurultay için "en uygun zaman" ifadesini kullanırken, Kılıçdaroğlu'na yakın bir isim olan Gürsel Tekin ise partinin 7 ay sonra seçimli kurultaya gideceğini duyurdu.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP için mutlak butlan kararı verdi. Mahkeme, 4-5 Kasım 2023'te CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptaline hükmetti. Böylece Kemal Kılıçdaroğlu, 2.5 yıl sonra mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine döndü. Kurultayın iptal edilmesiyle o tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ve alınan kararlar da hükümsüz kaldı.

KILIÇDAROĞLU, ÖZEL'E “KURULTAY'A GİDELİM” DEDİ

Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun telefonda görüştüğü bildirildi. Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi verdi. Buna göre görüşmede Kılıçdaroğlu, en uygun zamanda partiyi kurultaya götürmek niyetini dile getirdi. Özel ise memnuniyetle karşıladı. Bu konuyu kendi arkadaşları ile değerlendireceğini söyleyen Özel, Kılıçdaroğlu'na dönüş yapacağını belirtti.

ÖZGÜR ÖZEL: EN KISA ZAMANDA KURULTAY İSTİYORUZ

Daha sonra Özgür Özel, görüşmeye ilişkin CHP Genel Merkezi önünde toplanan kalabalığa bilgilendirmede bulundu. Özel, Kılıçdaroğlu'na "Tavizim yoktur. Biz en kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz." dediğini aktardı.

GÜRSEL TEKİN: BÜYÜK KURULTAY 7 AY SONRA

CHP'de ne zaman yapılacağı merak edilen seçimli kurultayla ilgili bir açıklama da Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Gürsel Tekin'den geldi. Sözcü'ye konuşan Tekin, “Kaos yok. İstanbul’da yeni kongre yapılacak” ifadelerini kullanırken, olağanüstü kurultay hazırlıklarının kısa sürede başlatılacağını ve sürecin fazla uzatılmayacağını da belirtti.

Ayrıca Tekin, CHP'nin seçimli büyük kurultayının yedi ay sonra gerçekleşeceğini söyledi. 

