İrlandalı Aktivistlerden İsrail'e Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İrlandalı Aktivistlerden İsrail'e Tepki

21.05.2026 21:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küresel Sumud Filosu'na katılan İrlandalı aktivistler, İsrail'in alıkoyma deneyimlerini anlattı.

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu'nun İrlandalı aktivistleri, alıkonulmaları sonrası yaşadıklarını anlattı.

İsrail'in uluslararası sularda saldırarak alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu'nun İrlandalı aktivistleri, Türkiye'ye varışlarının ardından AA muhabirine, gözaltında yaşadıklarını aktardı.

İrlanda Cumhurbaşkanı Catherine Connolly'nin kardeşi 67 yaşındaki pratisyen hekim Margaret Connolly, Gazze'ye yiyecek, yakıt ve tıbbi yardım teslim etmeyi hedefleyen bir filo olarak uluslararası sularda seyrettiklerini belirtti.

Barışçıl bir misyon üstlendiklerinin ve silahsız olduklarının altını çizen Connolly, şunları söyledi:

"Üç gündür askeri güçler tarafından alıkonuluyorduk. (Üstümde) Sadece bir kazak ve bir süveterim vardı. Daha önce hiç gemi yolculuğu yapmamıştım. Benim için büyük, muazzam bir deneyimdi. Hayatımın beş yıl gibi gelen üç günü."

Yaklaşık 50 kişinin 3 gün boyunca yiyecek ve su olmadan "pis bir konteynerde yan yana uyuduğunu" dile getiren Dr. Connolly, kendilerine sabun ve tuvalet kağıdı dahi verilmediğini ifade etti.

"Tek bir ağrı kesicim bile yoktu"

Son 3 günde yaşadıklarını "barbarca, acımasız ve çirkin" şeklinde nitelendiren Connolly, şunları kaydetti:

"Kalbimden konuşuyorum. Bir ordunun bu kadar çirkin, iğrenç bir kontrolünü hiç görmemiştim. Koşullar korkunçtu. Yaraları temizleyecek hiçbir şey yoktu. Sırtımızda ve organlarımızda sayısız elektroşok yanığı oluştu. Diyabet, tansiyon ve astım ilaçlarım alıkonuldu. Bu yaralanmalar için tek bir ağrı kesicim bile yoktu."

Çıktıkları seferde ulaşmak istedikleri toprakların "binlerce yıldır Filistinlilere ait olduğunu" vurgulayan Dr. Connolly, "Siyonist İsrail devletinin cezasız kalmasına ve hiçbir yanlış yapmamış Filistin milletine bu kadar acımasız davranmasına öfkeliyim. Bebeklerin öldürülmesine, hastanelerin yıkılmasına, kuvözdeki küçük bebeklerin oksijen yetersizliğinden ölmesine nasıl göz yumabilirsiniz? İnsanların kucaklarında çocuklarıyla yaşadığı çadırları nasıl yakabilir?" diye konuştu.

İrlanda hükümetine tepki

İrlanda hükümetinin İsrail yanlısı politikalar izlediğini ve kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyleyen Connolly, "soykırıma ortak olmakla" itham ettiği hükümet liderlerine yönelik "Yazıklar olsun" ifadesini kullandı.

Connolly, İsrail'den tahliye edilmeleri sürecinde Türk hükümetinden destek gördüklerini anımsatarak Türkiye'ye teşekkür etti.

"İyileşeceğiz, evimize döneceğiz ve tekrar deneyeceğiz"

İrlandalı aktivist Michael Cullen de uluslararası hukuka uygun ve şiddet içermeyen bir insani yardım misyonu üstlendiklerini ancak İsrail ordusunun "uluslararası sularda ve gün ışığında" bulundukları tekneye "plastik mermi ateşlediğini" ve bu sırada bazı arkadaşlarının vurulduğunu belirtti.

Müdahale sonrası İsrail ordusuna ait hapishane gemisine götürüldüklerini anlatan Cullen, "Çok korkutucu bir durumdu. Vardığımızda hepimiz dövüldük." diyerek, metal konteynerde gecelediklerini söyledi.

Karaya ulaştıklarında İsrail kolluk kuvvetlerince "kadınların dahi dövüldüğünü" aktaran Cullen, şunları söyledi:

"Hiç bu kadar çok insanın çığlık attığını ve ağladığını duymamıştım ve İsraillilerin insanlara acı çektirirken gözlerindeki o sevinci de görmemiştim. Böylesine kötülüğü görmek gerçekten mide bulandırıcı."

Filistin meselesini dünyanın gözü önüne tekrar getirmeyi umduklarını aktaran Cullen, "İyileşeceğiz, evimize döneceğiz ve tekrar deneyeceğiz ancak Filistin halkı medyada yeterince yer almıyor." dedi.

İsrail'in gittikçe daha fazla "cesurlaşarak saldırganlaştığını" kaydeden Cullen, "İsrail hesap vermeli ve dünyadaki her insan İsrail'i adalete teslim etmek için elinden gelenin en iyisini yapmalı." diye konuştu.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İrlandalı Aktivistlerden İsrail'e Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ataşehir’de İETT otobüsü şoförü aracında ölü bulundu Ataşehir'de İETT otobüsü şoförü aracında ölü bulundu
Beylikdüzü’nde kafeye silahlı saldırı Beylikdüzü'nde kafeye silahlı saldırı
Unai Emery, Avrupa Ligi’ni 5. kez kazandı Unai Emery, Avrupa Ligi'ni 5. kez kazandı
İran, Hürmüz Boğazı’nda denetim altındaki sınırları açıkladı İran, Hürmüz Boğazı'nda denetim altındaki sınırları açıkladı
Manisa’daki Demirköprü Barajı’ndan Marmara Gölü’ne su aktarılacak Manisa'daki Demirköprü Barajı'ndan Marmara Gölü'ne su aktarılacak
Şişli Belediye Başkan Vekilliğinde yeniden görev değişimi Şişli Belediye Başkan Vekilliğinde yeniden görev değişimi

21:20
Mutlak butlan kararı CHP’ye ve Kemal Kılıçdaroğlu’na resmen ulaştı.
Mutlak butlan kararı CHP'ye ve Kemal Kılıçdaroğlu'na resmen ulaştı.
20:43
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’ne ne zaman gidecek
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ne ne zaman gidecek?
20:27
Mutlak butlan kararı sonrası Mansur Yavaş’tan partiye seçim çağrısı
Mutlak butlan kararı sonrası Mansur Yavaş'tan partiye seçim çağrısı
20:12
Kılıçdaroğlu’na ilk soğuk duş Eski Gençlik Kolları Başkanı görevi kabul etmeyecek
Kılıçdaroğlu'na ilk soğuk duş! Eski Gençlik Kolları Başkanı görevi kabul etmeyecek
19:55
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i telefonla arayacak
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i telefonla arayacak
19:22
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 21:25:21. #7.13#
SON DAKİKA: İrlandalı Aktivistlerden İsrail'e Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.