Arda Güler veda etti! 5 yıllık macera resmen bitti

Real Madrid’de 5 yıllık David Alaba dönemi sona erdi. Takımdan ayrılan yıldız futbolcuya ilk veda eden isimlerden biri Arda Güler oldu.
Sözleşmesi gelecek ay sona erecek David Alaba’nın Real Madrid’den ayrıldığı açıklandı. Eflatun-beyazlı formayla uzun yıllar önemli başarılara imza atan deneyimli savunmacı böylece İspanyol devine veda etti.
Milli futbolcu Arda Güler, takım arkadaşına sosyal medya hesabından duygusal bir mesajla veda etti. Genç yıldız paylaşımında, "David Abi, her zaman bu kadar kolay konuşabileceğim biri olduğun, tavsiyelerin ve ilk günden itibaren beni hoş karşılayıp evimde hissettirdiğin için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
Arda Güler mesajının devamında birlikte yaşadıkları anılardan da bahsetti. Milli futbolcu, “Antrenman sonrası atış yarışmalarımız, frikik düellolarımız, aramızdaki tüm küçük bahisler ve tabii ki Türkiye tatilleri. O anları her zaman hatırlayacağım” dedi.
Arda Güler’in paylaşımına David Alaba’dan gelen yanıt da dikkat çekti. Tecrübeli futbolcu, genç yıldızın mesajına sadece “Kardeşim” yazarak cevap verdi.
David Alaba, Real Madrid kariyerinde Şampiyonlar Ligi ve La Liga dahil birçok önemli kupa kazandı. Avusturyalı yıldızın ayrılığı sonrası gözler kariyerine hangi takımda devam edeceğine çevrildi.
