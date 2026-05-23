Arda Güler veda etti! 5 yıllık macera resmen bitti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Arda Güler veda etti! 5 yıllık macera resmen bitti

Arda Güler veda etti! 5 yıllık macera resmen bitti
23.05.2026 09:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Real Madrid’den ayrılan David Alaba’ya Arda Güler sosyal medyadan duygusal bir mesajla veda etti. Alaba’nın genç futbolcuya verdiği “Kardeşim” yanıtı dikkat çekti.

Real Madrid’de 5 yıllık David Alaba dönemi sona erdi. Takımdan ayrılan yıldız futbolcuya ilk veda eden isimlerden biri Arda Güler oldu.

REAL MADRID’E VEDA ETTİ

Sözleşmesi gelecek ay sona erecek David Alaba’nın Real Madrid’den ayrıldığı açıklandı. Eflatun-beyazlı formayla uzun yıllar önemli başarılara imza atan deneyimli savunmacı böylece İspanyol devine veda etti.

ARDA GÜLER’DEN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Milli futbolcu Arda Güler, takım arkadaşına sosyal medya hesabından duygusal bir mesajla veda etti. Genç yıldız paylaşımında, "David Abi, her zaman bu kadar kolay konuşabileceğim biri olduğun, tavsiyelerin ve ilk günden itibaren beni hoş karşılayıp evimde hissettirdiğin için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Arda Güler veda etti! 5 yıllık macera resmen bitti

“O ANLARI HER ZAMAN HATIRLAYACAĞIM”

Arda Güler mesajının devamında birlikte yaşadıkları anılardan da bahsetti. Milli futbolcu, “Antrenman sonrası atış yarışmalarımız, frikik düellolarımız, aramızdaki tüm küçük bahisler ve tabii ki Türkiye tatilleri. O anları her zaman hatırlayacağım” dedi.

Arda Güler veda etti! 5 yıllık macera resmen bitti

ALABA’DAN TEK KELİMELİK CEVAP

Arda Güler’in paylaşımına David Alaba’dan gelen yanıt da dikkat çekti. Tecrübeli futbolcu, genç yıldızın mesajına sadece “Kardeşim” yazarak cevap verdi.

5 YILLIK DÖNEM SONA ERDİ

David Alaba, Real Madrid kariyerinde Şampiyonlar Ligi ve La Liga dahil birçok önemli kupa kazandı. Avusturyalı yıldızın ayrılığı sonrası gözler kariyerine hangi takımda devam edeceğine çevrildi.

Real Madrid, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Güler veda etti! 5 yıllık macera resmen bitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Allah'ın malı arda veda etti diye anlaşılıyor. 0 0 Yanıtla
  • HASAN YILMAZ HASAN YILMAZ:
    Yalan Haber Başlığı yapmak edepsizliktir. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’li vekilden Özgür Özel’i çıldırtacak sözler: Kılıçdaroğlu’nun emrindeyiz CHP'li vekilden Özgür Özel'i çıldırtacak sözler: Kılıçdaroğlu'nun emrindeyiz
Kayserispor, FIFA ve UEFA’ya gidecek Kayserispor, FIFA ve UEFA'ya gidecek
Finansal İstikrar Komitesi: Türkiye ekonomisi şoklara karşı dayanıklı Finansal İstikrar Komitesi: Türkiye ekonomisi şoklara karşı dayanıklı
Arda Turan’dan Beşiktaş cevabı Arda Turan'dan Beşiktaş cevabı
Özgür Özel, CHP MYK’yı yeniden toplantıya çağırdı Özgür Özel, CHP MYK'yı yeniden toplantıya çağırdı
Kırmızı bültenle aranan Umut Altaş ilk kez konuştu Gülistan’ın neden öldürüldüğünü anlattı Kırmızı bültenle aranan Umut Altaş ilk kez konuştu! Gülistan'ın neden öldürüldüğünü anlattı
Onu daha önce böyle görmediniz Davul çalarak kendinden geçti Onu daha önce böyle görmediniz! Davul çalarak kendinden geçti

09:34
Dünya Kupası’nda toplar şarj edilmeden maçlar başlamayacak
Dünya Kupası'nda toplar şarj edilmeden maçlar başlamayacak
09:22
Ozan Tufan: Gerçekten şaşkınlık içindeyim
Ozan Tufan: Gerçekten şaşkınlık içindeyim
09:08
Çin’de kömür madeninde patlama: 90 ölü
Çin'de kömür madeninde patlama: 90 ölü
09:04
Kılıçdaroğlu’na yakın isim CHP’nin kurultay tarihini açıkladı Özel “En kısa sürede“ dedi ama...
Kılıçdaroğlu’na yakın isim CHP’nin kurultay tarihini açıkladı! Özel "En kısa sürede" dedi ama...
07:10
CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı
CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı
06:49
Giresun’da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı
Giresun'da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı
00:59
Yeşilırmak’ta su seviyesi yükseldi Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti
Yeşilırmak'ta su seviyesi yükseldi! Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 09:54:31. #7.13#
SON DAKİKA: Arda Güler veda etti! 5 yıllık macera resmen bitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.