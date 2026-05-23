İbrahim Tatlıses'in son hali hayranlarını üzdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İbrahim Tatlıses'in son hali hayranlarını üzdü

İbrahim Tatlıses\'in son hali hayranlarını üzdü
23.05.2026 10:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağır enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavi gören İbrahim Tatlıses’in son görüntüsü hayranlarını üzdü. Taburcu olduktan sonra paylaşılan fotoğraflarda ünlü sanatçının kilo verdiği ve saçlarının beyazladığı görüldü.

Yurt dışı konserlerinin ardından İstanbul’daki evinde rahatsızlanan İbrahim Tatlıses, 7 Nisan’da geçirdiği ağır enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavi altına alınmıştı. Zorlu tedavi sürecini geride bırakan ünlü sanatçı geçtiğimiz günlerde taburcu oldu. Tatlıses, sağlık durumunun ardından yaptığı vasiyet açıklamasıyla da uzun süre konuşulmuştu.

“VASİYETİMİ HAZIRLADIM”

İbrahim Tatlıses, hastaneden çıkmadan önce yaptığı açıklamada mirasıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullanmıştı. Usta sanatçı açıklamasında şu sözlere yer vermişti: "Vasiyetimi hazırladım, devlete bıraktım. Kuruş yok çocuklara. Bana parayı babam bırakmadı, ben kendim kazandım. İstediğim gibi dağıtırım.”

İbrahim Tatlıses'in son hali hayranlarını üzdü

SON GÖRÜNTÜSÜ ÜZDÜ

Tedavi sürecinin ardından Tatlıses’in yeni fotoğrafları paylaşıldı. Paylaşılan karelerde ünlü sanatçının ciddi şekilde kilo verdiği görüldü. Yıllardır koyu renkte kullandığı saçlarının beyazlaması da dikkat çekti.

İbrahim Tatlıses'in son hali hayranlarını üzdü

HAYRANLARINDAN DESTEK MESAJLARI

Tatlıses’in son görüntülerinin ardından hayranları sanatçı için çok sayıda geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İbrahim Tatlıses'in son hali hayranlarını üzdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Güven Yaşar Güven Yaşar:
    Bu şahsa Kim üzülmüş merak ettim 2 0 Yanıtla
  • Latif Talay Latif Talay:
    Kimseye faydasi olmiyan 0 0 Yanıtla
  • Vedat Demir Vedat Demir:
    Bırak ya kim üzülecek buna! 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’de alıkonulan İrlanda Cumhurbaşkanının aktivist kardeşi yaşadığı zulmü anlattı: 3 gün 5 yıl gibi geçti İsrail'de alıkonulan İrlanda Cumhurbaşkanının aktivist kardeşi yaşadığı zulmü anlattı: 3 gün 5 yıl gibi geçti
Bayramda yola çıkacaklar dikkat 1238 polis, yolcu gibi otobüse binecek Bayramda yola çıkacaklar dikkat! 1238 polis, yolcu gibi otobüse binecek
Norveç ya da İsveç değil Bitlis Görüntülemek için 10 gün boyunca uğraştılar Norveç ya da İsveç değil Bitlis! Görüntülemek için 10 gün boyunca uğraştılar
Aykut Kocaman’ı kızdıran soru Aykut Kocaman'ı kızdıran soru
Öğrencilere ne olacak YÖK’ten kapatılan Bilgi Üniversitesi’yle ilgili açıklama Öğrencilere ne olacak? YÖK'ten kapatılan Bilgi Üniversitesi'yle ilgili açıklama
Sergen Yalçın gecelere hızlı döndü: Arka koltuktaki kadına dikkat Sergen Yalçın gecelere hızlı döndü: Arka koltuktaki kadına dikkat
15 yıllık komşusundan Kılıçdaroğlu’na tokat gibi sözler: Diyelim şaibe var... 15 yıllık komşusundan Kılıçdaroğlu'na tokat gibi sözler: Diyelim şaibe var...

10:00
Kılıçdaroğlu ve ekibinden yeni hamle Özgür Özel yönetiminin banka hesaplarına erişi kısıtlandı
Kılıçdaroğlu ve ekibinden yeni hamle! Özgür Özel yönetiminin banka hesaplarına erişi kısıtlandı
09:44
5 kişinin öldüğü kazadan kahreden detaylar Bir aile yok oldu
5 kişinin öldüğü kazadan kahreden detaylar! Bir aile yok oldu
09:21
Serbest bırakılan Tan Taşçı’nın sahnede yüzüne alev parladı
Serbest bırakılan Tan Taşçı'nın sahnede yüzüne alev parladı
09:08
Çin’de kömür madeninde patlama: 90 ölü
Çin'de kömür madeninde patlama: 90 ölü
09:04
Kılıçdaroğlu’na yakın isim CHP’nin kurultay tarihini açıkladı Özel “En kısa sürede“ dedi ama...
Kılıçdaroğlu’na yakın isim CHP’nin kurultay tarihini açıkladı! Özel "En kısa sürede" dedi ama...
07:10
CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı
CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı
00:59
Yeşilırmak’ta su seviyesi yükseldi Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti
Yeşilırmak'ta su seviyesi yükseldi! Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 10:56:00. #7.13#
SON DAKİKA: İbrahim Tatlıses'in son hali hayranlarını üzdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.