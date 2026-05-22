Güle güle Ederson! Ayrılık paylaşımı eşinden geldi

Fenerbahçe’de geleceği tartışılan Ederson hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Brezilyalı kalecinin eşi Lais Moraes’in yaptığı paylaşım sarı-lacivertli taraftarları ayağa kaldırdı.
Geçtiğimiz sezon başında Manchester City’den 11 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Ederson, performansıyla beklentilerin altında kaldı. Özellikle Galatasaray derbisindeki performansı sonrası Brezilyalı kaleciye yönelik eleştiriler artmıştı.
ESPN’de yer alan haberde Ederson’un İstanbul’da mutsuz olduğu öne sürülmüştü. Haberde deneyimli file bekçisinin kariyerine Brezilya’da devam etmeye sıcak baktığı ve Dünya Kupası sonrasında geleceğiyle ilgili karar vereceği aktarılmıştı.
Tüm bu gelişmelerin ardından Ederson’un eşi Lais Moraes’in sosyal medya paylaşımı gündem oldu. Moraes, Instagram hesabından paylaştığı videoda, "Türkiye’den Brezilya’ya taşınmamızın ilk kutusu" ifadelerini kullandı.
Çiftin İstanbul’daki eşyalarını Brezilya’ya göndermesi, Ederson’un Fenerbahçe’den ayrılacağı şeklinde yorumlandı. Paylaşım kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırırken birçok Fenerbahçe taraftarı Brezilyalı kaleciye tepki gösterdi.
Ederson’a Suudi Arabistan’dan ve Brezilya’dan bazı kulüplerin ilgi gösterdiği öne sürüldü. Tecrübeli kalecinin geleceğiyle ilgili kararını Dünya Kupası sonrasında vermesi bekleniyor.
