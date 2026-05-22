Siirt'te bayram temizliği faciası

22.05.2026 13:04
Siirt'te 5. kattaki evinde bayram temizliği yaparken cam silmek için çıktığı pencereden düşen Nesrin Uğurel (43) hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Siirt'te oturduğu apartmanın 5'inci katındaki dairede bayram temizliği yaptığı sırada cam silmek için çıktığı pencereden düşen Nesrin Uğurel (43), hayatını kaybetti. Olay, sabah saatlerinde Yeni Mahalle 1520 Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Nesrin Uğurel, 5'inci kattaki evinde, bayram temizliği yaparken pencere camını sildiği sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü. 

POLİS EKİPLERİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Uğurel'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Nesrin Uğurel'in cenazesi, Olay Yeri İnceleme ekipleri ile Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
