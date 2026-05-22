Ülke şokta! Salgın riski Dünya Kupası kampını iptal ettirdi

22.05.2026 12:48
Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı, ülkede yeniden ortaya çıkan Ebola salgını nedeniyle 2026 Dünya Kupası hazırlık kampını iptal etti. Kamp programı Belçika’ya taşındı.

2026 FIFA Dünya Kupası’nda mücadele edecek Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı, ülkede yeniden ortaya çıkan Ebola salgını nedeniyle kritik bir karar aldı.

HAZIRLIK KAMPI İPTAL EDİLDİ

Dünya Kupası hazırlıklarına başlayan Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı, sağlık riski nedeniyle ülkede yapmayı planladığı kampı iptal etti. Yetkililer, Ebola salgınının yeniden görülmesi sonrası oyuncuların ve teknik heyetin güvenliği için bu kararın alındığını açıkladı.

KAMP BELÇİKA’YA TAŞINDI

Yapılan açıklamada milli takım kampının farklı bir ülkede devam edeceği belirtildi. Programın Belçika’ya taşındığı duyurulurken hazırlıkların burada sürdürüleceği ifade edildi.

SAĞLIK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Federasyon yetkilileri, süreç boyunca sağlık güvenliğinin ön planda tutulacağını açıkladı. Kararların uluslararası sağlık kuruluşlarıyla koordineli şekilde alındığı belirtildi.

FIFA GELİŞMELERİ TAKİP EDİYOR

Öte yandan FIFA’nın da yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiği aktarıldı. Salgının Dünya Kupası hazırlık sürecine olası etkilerinin değerlendirildiği ifade edildi.

EBOLA ENDİŞESİ YENİDEN GÜNDEMDE

Afrika kıtasında zaman zaman yeniden görülen Ebola salgını, spor organizasyonlarını da etkilemeye başladı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin aldığı karar futbol dünyasında geniş yankı uyandırdı.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
