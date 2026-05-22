Sergen Yalçın gecelere hızlı döndü: Arka koltuktaki kadına dikkat

Teknik direktörlük görevinden ayrıldıktan sonra gözlerden uzak kalan Sergen Yalçın, İstanbul’daki bir eğlence mekanında oyuncu arkadaşı Eren Hacısalihoğlu ile birlikte objektiflere yansıdı. İkilinin gece boyunca mekanda vakit geçirdiği öğrenildi.

ÇIKIŞTA GERGİNLİK YAŞANDI

Mekan çıkışında basın mensuplarının görüntü almak istemesi üzerine kısa süreli yoğunluk yaşandı. Bu sırada oyuncu Eren Hacısalihoğlu’nun muhabirlere yönelik sert tavırları dikkat çekti.

KÜFÜRLÜ TEPKİ GÜNDEM OLDU

Gece Muhabiri’nin haberine göre Hacısalihoğlu’nun bazı basın mensuplarına sinkaflı küfürler ettiği öne sürüldü. Oyuncunun daha sonra Sergen Yalçın’ın aracına binerek mekandan ayrıldığı anlar kameralara yansıdı.

ARKA KOLTUKTAKİ GİZEMLİ KADIN DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan araçta bulunan bir kadın da dikkatlerden kaçmadı. Arka koltukta oturan kadının kameralardan saklanmaya çalıştığı görülse de görüntülere yansıdığı fark edildi. Sosyal medyada en çok konuşulan detaylardan biri de bu anlar oldu.

SERGEN YALÇIN SESSİZ KALDI

Yaşanan gerginlik sırasında Sergen Yalçın’ın herhangi bir açıklama yapmadığı görüldü. Tecrübeli teknik adam, sorular karşısında sessiz kaldı.