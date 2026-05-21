Kurban Bayramı\'nda köprü ve otoyol ile 3 büyükşehirde toplu ulaşım ücretsiz

Kurban Bayramı nedeniyle kamuya ait köprü, otoyol ve toplu ulaşım ücretsiz olacak.
26 Mayıs 2026 Salı günü saat 00.00 itibarıyla başlayan uygulama kapsamında, yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ücretsiz oldu. Ayrıca; 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de ücretsiz geçiş uygulamasına dahil edildi. Ücretsiz geçiş uygulaması 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 24.00’e kadar devam edecek.
Bayram süresince bazı raylı sistemler ve belediyelere bağlı toplu taşıma araçları da ücretsiz hizmet verecek. 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü saat 00.00’dan başlayarak 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 24.00’e kadar şu hatlarda ücretsiz ulaşım uygulanacak:
Ayrıca belediyeler ile bunların kurduğu birlik, müessese ve işletmeler tarafından yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de ücretsiz faydalanılabilecek.
