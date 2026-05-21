Kurban Bayramı\'nda köprü ve otoyol ile 3 büyükşehirde toplu ulaşım ücretsiz

Kurban Bayramı nedeniyle kamuya ait köprü, otoyol ve toplu ulaşım ücretsiz olacak.

KÖPRÜ OTOYOLLAR 30 MAYIS'A KADAR ÜCRETSİZ

26 Mayıs 2026 Salı günü saat 00.00 itibarıyla başlayan uygulama kapsamında, yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ücretsiz oldu. Ayrıca; 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de ücretsiz geçiş uygulamasına dahil edildi. Ücretsiz geçiş uygulaması 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 24.00’e kadar devam edecek.

TOPLU ULAŞIM DA ÜCRETSİZ

Bayram süresince bazı raylı sistemler ve belediyelere bağlı toplu taşıma araçları da ücretsiz hizmet verecek. 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü saat 00.00’dan başlayarak 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 24.00’e kadar şu hatlarda ücretsiz ulaşım uygulanacak:

Başkentray

Marmaray

İZBAN

Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı

Ayrıca belediyeler ile bunların kurduğu birlik, müessese ve işletmeler tarafından yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de ücretsiz faydalanılabilecek.