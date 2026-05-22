Norveç ya da İsveç değil Bitlis! Görüntülemek için 10 gün boyunca uğraştılar

Bitlis’in Ahlat, Güroymak ve Tatvan ilçe sınırlarında bulunan Nemrut Kalderası, mayıs ayının son günlerinde kar ve yıldızların oluşturduğu büyüleyici manzarayla dikkat çekti. Gece saatlerinde metrelerce karla kaplı yolların yıldızlarla birleştiği görüntüler adeta görsel şölen oluşturdu.

MAYIS AYINDA METRELERCE KAR

Türkiye’nin en büyük, dünyanın ise ikinci büyük krater gölüne ev sahipliği yapan Nemrut Kalderası’nda kış manzaraları etkisini sürdürüyor. Yaklaşık 2 bin 500 rakımda bulunan bölgede metrelerce yüksekliğe ulaşan kar duvarları arasında uzanan yollar, gece gökyüzündeki binlerce yıldızla birleşerek eşsiz görüntüler ortaya çıkardı. Kalderanın karlı zirveleriyle yıldızların aynı karede buluşması mistik bir atmosfer oluşturdu.

10 GÜNLÜK ÇALIŞMAYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Bölgede doğa gözlemciliği ve astrofotoğraf çalışmaları yapan Dr. Cihan Önen, yaklaşık 10 gün süren çalışmanın ardından etkileyici görüntüler elde etti. Gündüz yapılan keşiflerin ardından gece gerçekleştirilen çekimler ve detaylı yıldız pozlamalarıyla Nemrut Kalderası’nın eşsiz manzarası kayıt altına alındı.

“YILDIZLARA AÇILAN YOL GİBİ”

Dr. Cihan Önen yaptığı açıklamada, bölgede kış şartlarının hâlâ devam ettiğini belirterek şunları söyledi: “Metrelerce yükseklikteki kar duvarları arasında yıldızlara bakmak adeta binlerce yıldıza açılan bir yol haritası oluşturuyor. Kalderanın zirvelerinden yıldızların geçişiyle yeryüzünün büyüleyici görüntüsü bütünleşince harika detaylar ortaya çıkabiliyor.”

ŞEHİRLEŞME UYARISI

Önen ayrıca bölgede artan şehirleşmenin doğal gece manzarasını olumsuz etkilediğine dikkat çekti. Tatvan ve Bitlis çevresindeki ışık yoğunluğunun kalderadaki yıldız gözlemlerini her geçen gün zorlaştırdığını ifade etti.

İşte görenleri mest eden o kareler;