Dünya Kupası\'nda toplar şarj edilmeden maçlar başlamayacak

2026 FIFA Dünya Kupası’nda kullanılacak yeni nesil toplarla ilgili dikkat çeken detay ortaya çıktı. Turnuvada kullanılacak akıllı topların maç öncesinde şarj edilmesi gerekecek.

AKILLI TOP DÖNEMİ BAŞLIYOR

ABD, Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası için hazırlıklar sürerken resmi maç topları da merak konusu oldu. Yeni nesil topların içerisinde gelişmiş sensörler ve veri aktarım sistemleri bulunacağı açıklandı.

MAÇ ÖNCESİ ŞARJ EDİLECEK

Toplarda yer alan teknolojik sistemlerin çalışabilmesi için maç öncesinde şarj edilmeleri gerekecek. Bu detay futbol dünyasında dikkat çeken yeniliklerden biri oldu.

OFSAYT KARARLARINA YARDIMCI OLACAK

Akıllı topların içinde her temas anını tespit eden özel sensörler yer alıyor. Bu sistem sayesinde özellikle ofsayt pozisyonlarında topun ayaktan çıktığı an net şekilde belirlenebilecek.

GOL ÇİZGİSİ TEKNOLOJİSİ DE DAHİL

Toplardaki sensörlerin gol çizgisi teknolojisinde de kullanılacağı belirtildi. 14 gram ağırlığındaki sistemin gerçek zamanlı veri aktarımı yapabildiği ifade edildi.

KAMERALARLA ORTAK ÇALIŞACAK

Sahanın etrafına yerleştirilecek özel kameralarla birlikte çalışan sistemin hakem kararlarına destek sağlayacağı açıklandı. Yeni teknoloji sayesinde şüpheli pozisyonlarda hata payının azaltılması hedefleniyor.

FUTBOLDA YENİ DÖNEM

2026 Dünya Kupası’nda kullanılacak akıllı topların futbol teknolojisinde yeni bir dönemin başlangıcı olacağı yorumları yapılıyor. FIFA’nın turnuvada teknolojiyi daha aktif kullanmaya hazırlandığı belirtiliyor.