Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı da belli: Canlı yayında isim verdi

CHP’nin 2023 yılındaki 38’inci Olağan Kurultayı hakkında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin verdiği “mutlak butlan” kararının ardından siyasette hareketli saatler yaşanıyor. Kararın ardından Özgür Özel yönetimi mücadele mesajı verirken, Kemal Kılıçdaroğlu ise birlik ve sükunet çağrısında bulundu. Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlık koltuğuna oturması halinde nasıl bir yol izleyeceği merak edilirken, CHP kulislerini hareketlendiren dikkat çekici bir iddia gündeme geldi.

"YAVAŞ’I CUMHURBAŞKANI ADAYI AÇIKLAYABİLİR"

TGRT Haber’de yayınlanan Taksim Meydanı programında konuşan gazeteci Fuat Uğur, Kemal Kılıçdaroğlu’nun izleyeceği yol haritasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun Mansur Yavaş'ı cumhurbaşkanı adayı olarak duyuracağını ifade eden Uğur, "Kılıçdaroğlu’nun önümüzdeki günlerde partiyi yoluna koyduktan sonra Mansur Yavaş’ı cumhurbaşkanı adayı olarak açıklayacağını düşünüyorum. Hatta bu konuda duyumlarım da oldu" şeklinde konuştu.

"KURULTAY KARARI ALINIR AMA..."

Fuat Uğur ayrıca CHP’de yeni bir kurultay kararı alınabileceğini ancak bunun kısa vadede gerçekleşmeyeceğini öne sürdü. Uğur, “Kurultay kararını 1-2 ay içinde alır ama tarihini 2027’nin kasım ayı olarak belirler” dedi.

MANSUR YAVAŞ’TAN “SAKİNLİK” ÇAĞRISI

Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş "mutlak butlan” kararının ardından yaptığı açıklamada sağduyu çağrısında bulunarak "Yapılması gereken; gerilimi büyütmek değil, aklıselimle hareket ederek partinin kendi iradesiyle 1-2 ay içerisinde kongre kararı alacağını açıklaması ve süreci demokratik teamüller içerisinde işletmesidir" ifadelerine yer verdi.

Yavaş ayrıca birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, “Bu süreci sükûnetle atlatmak, bize umut bağlayan milyonlara karşı sorumluluğumuzdur” dedi.