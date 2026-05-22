Şampiyonluk gelince hüngür hüngür ağladı

Cristiano Ronaldo, Al Nassr ile kazandığı şampiyonluğun ardından duygusal anlar yaşadı. Portekizli yıldızın gözyaşlarını tutamadığı görüntüler gündem oldu.

ŞAMPİYONLUK SONRASI DUYGUSAL ANLAR

Suudi Arabistan Pro Ligi’nde şampiyonluğa ulaşan Al Nassr’da büyük sevinç yaşandı. Karşılaşmanın ardından Cristiano Ronaldo’nun duygusal anlar yaşadığı görüldü.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Final düdüğünün ardından sahada büyük sevinç yaşayan Portekizli yıldız, bir süre sonra gözyaşlarını tutamadı. Cristiano Ronaldo’nun ağladığı anlar kameralar tarafından kaydedildi.

TAKIM ARKADAŞLARI SARILDI

Duygusal anlar yaşayan Ronaldo’ya takım arkadaşları destek oldu. Portekizli futbolcunun uzun süre sahada kaldığı görüldü.

ŞAMPİYONLUKTA BÜYÜK PAY SAHİBİYDİ

Cristiano Ronaldo, bu sezon Al Nassr formasıyla gösterdiği performansla takımının şampiyonluğunda önemli rol oynadı. Attığı kritik goller ve liderliğiyle sezonun en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Ronaldo’nun gözyaşları kısa sürede dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Futbolseverler Portekizli yıldızın yaşadığı duygusal anları uzun süre konuştu.