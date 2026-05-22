Kafasına dizleri ile bastılar! Hırsızlık iddiasıyla göz altına alınan genç nefessiz kalarak öldü

İrlanda'nın başkenti Dublin’in en işlek ve tarihi alışveriş merkezlerinden Henry Street, geçtiğimiz Cuma günü eşine az rastlanır bir trajediye sahne oldu.

Şehrin en köklü mağazalarından biri olan Arnotts’tan parfüm şişeleri çaldığı iddia edilen 35 yaşındaki Kongo kökenli Yves Sakila, mağazanın güvenlik görevlileri tarafından sokak ortasında sert bir şekilde gözaltına alındı.

Kaldırıma yatırılarak dakikalarca hareketsiz bırakılan Sakila, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay anına ait sosyal medyada paylaşılan dehşet verici görüntüler, ülkede adeta infial yarattı."Yerde Beş Dakika Boyunca Direndi"Görgü tanıklarının cep telefonları vasıtasıyla kaydettiği ve internette hızla yayılan video kayıtları, olayın vahametini gözler önüne seriyor.

Görüntülerde, 2004 yılından bu yana İrlanda’da yaşayan Yves Sakila’nın, birden fazla güvenlik görevlisi tarafından sert bir biçimde kaldırıma çivilendiği görülüyor.

Bir görevlinin dizini Sakila’nın boynuna veya başının arkasına bastırdığı, bu esnada çevredeki bebek arabalı annelerin ve alışveriş yapanların olayı dehşet içinde izlediği kayıtlara yansıdı.

Sakila’nın çığlıklarına karşı güvenlik görevlilerinin "Yerde kal!" şeklinde bağırdığı işitildi. Yaklaşık üç dakika süren feryatların ardından genç adamın bilincini kaybettiği ve hareketsiz kaldığı gözlemlendi.

Durumu fark eden görevlilerin panik halinde telefonlara sarılması dikkat çekti.İrlanda Polisi (An Garda Síochána), saat 17.00 sularında meydana gelen olayda güvenlik personelinin şüpheliyi yakaladığını, ancak şahsın olay yerinde bilincini yitirdiğini doğruladı.

Ayrıca Sakila’nın kaçmaya çalıştığı esnada 80'li yaşlarında bir erkeğin de çarpışma sonucu yaralandığı bildirildi. Tamamlanan otopside elde edilen bulgular ise adli soruşturmanın selameti açısından henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

George Floyd Hafızası Canlandı

İrlanda SokaktaBu ölüm, 2020 yılında ABD’de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden ve dünya genelinde "Black Lives Matter" (Siyahilerin Hayatı Değerlidir) hareketini başlatan George Floyd trajedisini akıllara getirdi.

İrlanda Irkçılık Karşıtı Ağ (INAR) Direktörü Shane O’Curry, siyahi bir adamın bu şekilde can vermesinin azınlık topluluklarında adalet sistemine olan güveni derinden sarstığını belirterek, aşırı güç kullanımına dair ciddi endişelerini dile getirdi.

Perşembe günü parlamento binası önünde toplanan yüzlerce protestocu, "Yves için adalet, herkes için haysiyet" sloganları attı.

Göstericiler, İrlanda dilinde geleneksel bir hoş geldiniz ifadesi olan "Céad Míle Fáilte" sözünün sadece beyazlar için değil, herkes için geçerli olması gerektiğini savunan pankartlar taşıdı. Kongo Topluluğu yetkilileri ise üyelerinin artık İrlanda sokaklarında kendilerini güvende hissetmediklerini vurguladı.

Siyasi Yankılar ve SoruşturmaTrajedinin ardından İrlanda siyaseti de hareketlendi. Başbakan (Taoiseach) Micheál Martin, parlamentoda yaptığı konuşmada olayı "derinden endişe verici" olarak nitelendirdi ve tüm yönleriyle eksiksiz bir şekilde soruşturulması talimatını verdi.

Olay, eski Başbakan Bertie Ahern'in seçim çalışmaları sırasında Kongo kökenli sığınmacılar hakkında sarf ettiği ve sonrasında özür dilediği tartışmalı sözlerin hemen ardından gelmesiyle siyasi gerilimi daha da tırmandırdı.

Olayın yaşandığı Arnotts mağazası ise resmi bir açıklama yayınlayarak derin üzüntülerini bildirdi. Şirket, "Hiçbir perakende güvenlik olayı ölümle sonuçlanmamalıdır" diyerek, bağımsız yüklenici güvenlik firmasıyla olan anlaşmalarını ve tüm iç prosedürlerini acilen incelemeye aldıklarını duyurdu.Garda Ombudsmanı (Fiosrú) tarafından yürütülen geniş çaplı adli süreç devam ederken, Henry Street'teki trajedinin yaşandığı noktaya vatandaşlar tarafından her gün yüzlerce kırmızı gül ve taziye çiçeği bırakılıyor.

Kamuoyu şimdi adaletin tecelli edip etmeyeceğini yakından takip ediyor.