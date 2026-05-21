CHP’de kriz gecesi hazırlığı: Valizleri ile gelen partililer Genel Merkez’de ayrılmama kararı aldı

21.05.2026 18:58
CHP’nin 38. Kurultayı’na ilişkin mutlak butlan kararının ardından parti genel merkezinde olağanüstü hareketlilik yaşandı. Kararın duyulmasıyla birlikte Genel Merkezde kriz toplantıları peş peşe yapılırken, milletvekilleri ve parti yöneticileri Ankara’ya çağrıldı. Parti üst yönetiminin Genel Merkez’den ayrılmama yönünde karar aldığı belirtilirken, bazı partililerin valizleriyle binaya gelmesi dikkat çekti.

VALİZLERLE GELDİLER: BURADAN AYRILAMAYACAĞIZ MESAJI 

Genel Merkez’den gelen görüntülerde dikkat çekici detaylar vardı. Valizleri ile genel merkeze gelen parti yöneticileri ve örgüt temsilcilerinin binada kalma hazırlığı yaptığı görüldü. Genel Başkan Yardımcılarının “buradan ayrılmayacağız” yönünde mesaj verdiği belirtilirken, bazı partililerin de valizleriyle binaya gelmesi parti içinde olağanüstü süreç yönetimi hazırlığı olarak değerlendirildi.

GENEL MERKEZ ÖNÜNE MİTİNG OTOBÜSÜ GETİRİLDİ 

Kararın ardından Genel Merkez önündeki hazırlıklar da dikkat çekti. Bina önüne miting otobüsü getirilirken, olası açıklamalar ve örgütsel koordinasyon için hazırlık yapıldığı ifade edildi. Parti yönetiminin gelişmeleri merkezden takip etmeyi sürdürdüğü belirtildi.

İL BAŞKANLARINDAN PARTİLİLERE ÇAĞRI 

Öte yandan il başkanlarının da Türkiye genelinde teşkilatlara çağrı yaptığı öğrenildi. Partililerin il ve ilçe binalarına davet edildiği belirtilirken, karar sonrası yalnızca Ankara’da değil, ülke genelindeki örgütlerde de eş zamanlı bir hareketlilik yaşandığı ifade edildi.

