Haluk Levent hastaneden taburcu

Mide kanaması şüphesiyle hastaneye kaldırılan Haluk Levent’in sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Tedavi altına alınan ünlü sanatçının doktor kontrolünde taburcu edildiği öğrenildi.

AHBAP Derneği’nin kurucusu ve sevilen sanatçı Haluk Levent’in yaşadığı sağlık sorunu sevenlerini endişelendirmişti. İlk olarak mide kanaması şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı belirtilen sanatçının yapılan tetkik ve kontroller sonrası tedavisinin tamamlandığı aktarıldı.

DAHA ÖNCE DE SAHNE SONRASI RAHATSIZLANMIŞTI

Haluk Levent, geçtiğimiz aylarda Muğla’nın Ortaca ilçesinde verdiği konserin ardından fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan kontrollerde sanatçıya strese bağlı mide spazmı teşhisi konulduğu açıklanmıştı. Levent’in geceyi hastanede müşahede altında geçirdiği ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtilmişti.

YOĞUN TEMPO DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Sanatçının yoğun konser programı ve stres nedeniyle zaman zaman sağlık sorunları yaşadığı iddiaları magazin gündeminde konuşulurken, yakın çevresinin bir süredir Haluk Levent’e dinlenmesi yönünde tavsiyede bulunduğu öne sürüldü.

HAYRANLARINDAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI

Hastaneye kaldırıldığı haberinin ardından sanatçının hayranları büyük endişe yaşarken, çok sayıda geçmiş olsun mesajı paylaşıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Haluk Levent’in bir süre dinleneceği öğrenildi.