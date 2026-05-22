Pep Guardiola, Manchester City'den ayrılıyor

Manchester City’de tarihi başarıların mimarı olan Pep Guardiola, sezon sonunda görevinden ayrılacağını açıkladı. Dünyaca ünlü teknik adamın kararı futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı.
2016 yılından bu yana Manchester City’nin başında bulunan Pep Guardiola, sezon sonunda İngiliz ekibine veda edeceğini duyurdu. Başarılı teknik adamın açıklamaları kısa sürede dünya futbolunun gündemine oturdu.
Pep Guardiola ayrılık kararının nedenine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. İspanyol teknik adam, “Ayrılığımın sebebini sormayın çünkü bir sebebi yok. Zamanının geldiğini hissediyorum. Hiçbir şey sonsuz değil” dedi.
Guardiola açıklamasında Manchester City’ye olan bağlılığını da vurguladı. Tecrübeli çalıştırıcı, “Sonsuz olan şey benim Manchester City’ye duyduğum sevgim” ifadelerini kullandı.
Manchester City’nin Guardiola sonrası dönem için kararını verdiği öğrenildi. İngiliz ekibinin daha önce Guardiola’nın yardımcılığını yapan Enzo Maresca ile anlaşma sağladığı belirtildi.
Pep Guardiola, Manchester City kariyerinde sayısız başarıya imza attı. İspanyol teknik adam, İngiliz ekibiyle birlikte tam 20 kupa kazanarak kulüp tarihine geçti.
Guardiola’nın ayrılık kararı futbol dünyasında büyük sürpriz yarattı. Manchester City taraftarları sosyal medyada efsane teknik adam için çok sayıda paylaşım yaptı.
