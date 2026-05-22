Pep Guardiola, Manchester City'den ayrılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pep Guardiola, Manchester City'den ayrılıyor

22.05.2026 13:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pep Guardiola, sezon sonunda Manchester City’den ayrılacağını açıkladı. İngiliz ekibinde 10 yıl görev yapan İspanyol teknik adam 20 kupa kazandı.

Manchester City’de tarihi başarıların mimarı olan Pep Guardiola, sezon sonunda görevinden ayrılacağını açıkladı. Dünyaca ünlü teknik adamın kararı futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı.

10 YILLIK DÖNEM SONA ERİYOR

2016 yılından bu yana Manchester City’nin başında bulunan Pep Guardiola, sezon sonunda İngiliz ekibine veda edeceğini duyurdu. Başarılı teknik adamın açıklamaları kısa sürede dünya futbolunun gündemine oturdu.

“ZAMANININ GELDİĞİNİ HİSSEDİYORUM”

Pep Guardiola ayrılık kararının nedenine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. İspanyol teknik adam, “Ayrılığımın sebebini sormayın çünkü bir sebebi yok. Zamanının geldiğini hissediyorum. Hiçbir şey sonsuz değil” dedi.

“MANCHESTER CITY’YE DUYDUĞUM SEVGİ SONSUZ”

Guardiola açıklamasında Manchester City’ye olan bağlılığını da vurguladı. Tecrübeli çalıştırıcı, “Sonsuz olan şey benim Manchester City’ye duyduğum sevgim” ifadelerini kullandı.

Pep Guardiola, Manchester City'den ayrılıyor

YERİNE ENZO MARESCA GELİYOR

Manchester City’nin Guardiola sonrası dönem için kararını verdiği öğrenildi. İngiliz ekibinin daha önce Guardiola’nın yardımcılığını yapan Enzo Maresca ile anlaşma sağladığı belirtildi.

TARİHE GEÇEN BAŞARILAR

Pep Guardiola, Manchester City kariyerinde sayısız başarıya imza attı. İspanyol teknik adam, İngiliz ekibiyle birlikte tam 20 kupa kazanarak kulüp tarihine geçti.

Pep Guardiola, Manchester City'den ayrılıyor

FUTBOL DÜNYASINDA ŞOK ETKİSİ

Guardiola’nın ayrılık kararı futbol dünyasında büyük sürpriz yarattı. Manchester City taraftarları sosyal medyada efsane teknik adam için çok sayıda paylaşım yaptı.

Manchester City FC, Pep Guardiola, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Pep Guardiola, Manchester City'den ayrılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadir İnanır entübe edildi Kadir İnanır entübe edildi
Devlet hastanesinde çalışan temizlik görevlisinin maaşı Müge Anlı’yı şoke etti Devlet hastanesinde çalışan temizlik görevlisinin maaşı Müge Anlı'yı şoke etti
Ordu’da sel suları evin içinden şelale gibi aktı Ordu'da sel suları evin içinden şelale gibi aktı
Başkent’te sel sularına kapılan kişiyi kurtarmaya çalışan vatandaşlar da sürüklendi Başkent'te sel sularına kapılan kişiyi kurtarmaya çalışan vatandaşlar da sürüklendi
Zaniolo’nun Galatasaray defteri kapanıyor Zaniolo'nun Galatasaray defteri kapanıyor
CHP için mutlak butlan kararı çıktı Kılıçdaroğlu geri dönüyor CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor
Mutlak butlan kararında “ihtiyati tedbir“ detayı Kılıçdaroğlu geri dönüyor Mutlak butlan kararında "ihtiyati tedbir" detayı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor
Mutlak butlan kararı sonrası CHP’li tüm vekiller “acilen“ genel merkeze çağrıldı Mutlak butlan kararı sonrası CHP'li tüm vekiller "acilen" genel merkeze çağrıldı
104 kararı Boey’in sonu oldu 10+4 kararı Boey'in sonu oldu
İşte CHP için verilen mutlak butlan kararının gerekçeleri İşte CHP için verilen mutlak butlan kararının gerekçeleri
Tammy Abraham futbol tarihine geçti Tammy Abraham futbol tarihine geçti

14:39
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu’na mahkeme kararını elden tebliğ etti
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararını elden tebliğ etti
14:36
Basın toplantısına damga vurdu Aziz Yıldırım’ın son halini görenler aynı yorumu yapıyor
Basın toplantısına damga vurdu! Aziz Yıldırım'ın son halini görenler aynı yorumu yapıyor
14:09
Aziz Yıldırım’dan Ali Koç ve Hakan Safi’ye tarihi çağrı
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç ve Hakan Safi'ye tarihi çağrı
14:07
Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum
Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum
13:42
CHP’nin mutlak butlan itirazına mahkemeden ret
CHP'nin mutlak butlan itirazına mahkemeden ret
13:30
Ankara kulislerini sarsan iddia: Kılıçdaroğlu kurultayda aday olmayacak
Ankara kulislerini sarsan iddia: Kılıçdaroğlu kurultayda aday olmayacak
12:57
Meyhane açılışında dua eden imamdan açıklama var: Allah’tan affımı diliyorum
Meyhane açılışında dua eden imamdan açıklama var: Allah’tan affımı diliyorum
12:45
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
12:36
CHP Genel Merkezi’ne giden Saadet Partili vatandaşın videosu olay oldu
CHP Genel Merkezi'ne giden Saadet Partili vatandaşın videosu olay oldu
11:27
Kılıçdaroğlu, CHP’nin 3 avukatını azletti
Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti
11:27
Polis memuru, baskına gittiği evdeki genç kadına tecavüze kalkıştı
Polis memuru, baskına gittiği evdeki genç kadına tecavüze kalkıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 14:55:55. #7.12#
SON DAKİKA: Pep Guardiola, Manchester City'den ayrılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.