Özgür Özel, CHP Grup Başkanı oldu
23.05.2026 12:17
Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel başkanlığında toplanan CHP'nin kapalı grup toplantısında grup başkanlığı seçimi yapıldı. Seçimde tek aday olan Özel, 95 milletvekilinin oyuyla CHP Grup Başkanı seçildi.

CHP kurultay davasında "mutlak butlan" kararı verilmesinin ardından siyasette peş peşe sıcak gelişmeler yaşanıyor. 

GENEL MERKEZDE KAPALI GRUP TOPLANTISI

Özgür Özel, bugün saat 11.00’de CHP Genel Merkezi’nde milletvekilleriyle kapalı grup toplantısı için bir araya geldi. Toplantıda CHP'nin grup başkanlığına aday olan Özel, yapılan seçimde 95 milletvekilinin oyunu alarak CHP grup başkanı oldu. Oylamaya katılmayan 15 milletvekilinin ise desteklerini ilettiği belirtildi.

Özgür Özel, saat 14.00’te Parti Meclisi toplantısına başkanlık edecek.

"GENEL BAŞKANIMIZ ÖZGÜR ÖZEL'İ TEBRİK EDİYORUM"

CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, yaptığı açıklamada "Genel Merkezimizde yaptığımız kapalı grup toplantımızda partimizin grup başkanlığına seçilen, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’i tebrik ediyorum. Türkiye’nin yarınları için verdiğimiz demokrasi ve adalet mücadelesinde aynı yolu yürümekten onur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

BEKLENEN TELEFON GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞTİ

Öte yandan; istinafın tedbir kararıyla CHP yönetimine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Basın Danışmanlığı için görevlendirdiği Atakan Sönmez, Kılıçdaoğlu'nun evinin önünde, gazetecilere açıklama yaptı. Sönmez, Kılıçdaroğlu ve Özel arasında telefon görüşmesi gerçekleştiğini belirterek, "Özgür Özel geri dönüş yaptı ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleşti. Görüşmede de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, en uygun zamanda partiyi kurultaya götürmekle ilgili niyetini Sayın Özgür Özel’e iletti. Özgür Özel de kendi taleplerinin de bu yönde olduğunu ve bundan memnuniyet duyduğunu ifade etti" dedi.

"MUTLAK BUTLAN" KARARI

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin açılan davada, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verdi.

Ayrıca, 8 Ekim 2023'te gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresinin ve bu kongrede alınan tüm kararların da aynı gerekçeyle iptaline hükmedildi.

Daire, CHP Kurultayı'na yönelik verdiği tedbir kararına CHP Genel Merkezi'nce yapılan itirazı reddetti.

YSK, CHP'NİN İTİRAZINI REDDETTİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Özgür Özel ve yönetiminin mahkeme kararıyla ihtiyati tedbirle görevden uzaklaştırılması kapsamında yapılan "mazbataların geçerli olduğunun ve seçilenlerin görevine devam ettiğinin tespitine karar verilmesi" yönündeki başvuruyu reddetti.

"YEREL SEÇİM İPTAL EDİLSİN" BAŞVURUSU

"Mutlak butlan" kararının ardından bir CHP üyesi, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin iptali için YSK’ya başvurdu. Yüksek Seçim Kurulu ise yapılan başvuruyu reddetti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ahmet Talha Atabey Ahmet Talha Atabey:
    kendi kendilerine çocuk gibi ... 4 0 Yanıtla
  • B Karacan B Karacan:
    :)))) adam tum tuşlara basiyor. dun genel baskan bugun manisa milletvekili 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
