Kılıçdaroğlu, 2 milyon takipçisini kaybetti

Mahkeme kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyada yoğun tepkiyle karşılaştı. Özellikle “mutlak butlan” kararının ardından Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya platformu X’teki takipçi sayısında dikkat çeken bir düşüş yaşandı.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin verdiği “mutlak butlan” kararıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yönetiminin görevleri sona ererken, Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkanlık koltuğuna getirildi.
Kararın ardından görevi kabul edeceğini açıklayan Kılıçdaroğlu’na sosyal medyada tepkiler büyüdü. İddialara göre, kararın açıklandığı dün akşam saatlerinden itibaren 600 binden fazla kullanıcı Kılıçdaroğlu’nu takipten çıktı.
“Mutlak butlan” tartışmaları öncesinde X platformunda 11 milyonun üzerinde takipçisi bulunan Kılıçdaroğlu’nun, son aylarda yaşanan siyasi tartışmaların ardından ciddi takipçi kaybı yaşadığı öne sürüldü. Son bir yıllık süreçte Kılıçdaroğlu’nun toplam takipçi kaybının 2 milyona yaklaştığı ifade edildi.
Mahkemenin verdiği karar sonrası CHP’de siyasi ve hukuki süreç devam ederken, parti içinde yaşanacak gelişmeler merakla takip ediliyor.
