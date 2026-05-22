Kılıçdaroğlu, 2 milyon takipçisini kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kılıçdaroğlu, 2 milyon takipçisini kaybetti

Kılıçdaroğlu, 2 milyon takipçisini kaybetti
22.05.2026 14:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

“Mutlak butlan” kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesabında büyük takipçi kaybı yaşandı. Kararın ardından 600 binden fazla kişi Kılıçdaroğlu’nu takipten çıktı, toplam kayıp ise 2 milyona yaklaştı.

Mahkeme kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyada yoğun tepkiyle karşılaştı. Özellikle “mutlak butlan” kararının ardından Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya platformu X’teki takipçi sayısında dikkat çeken bir düşüş yaşandı.

ÖZEL VE PARTİ YÖNETİMİNİN GÖREVLERİ SONA ERDİ

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin verdiği “mutlak butlan” kararıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yönetiminin görevleri sona ererken, Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkanlık koltuğuna getirildi. 

BİR GECEDE 600 BİN TAKİPÇİ KAYBI

Kararın ardından görevi kabul edeceğini açıklayan Kılıçdaroğlu’na sosyal medyada tepkiler büyüdü. İddialara göre, kararın açıklandığı dün akşam saatlerinden itibaren 600 binden fazla kullanıcı Kılıçdaroğlu’nu takipten çıktı.

TOPLAM KAYIP 2 MİLYONA YAKLAŞTI

“Mutlak butlan” tartışmaları öncesinde X platformunda 11 milyonun üzerinde takipçisi bulunan Kılıçdaroğlu’nun, son aylarda yaşanan siyasi tartışmaların ardından ciddi takipçi kaybı yaşadığı öne sürüldü. Son bir yıllık süreçte Kılıçdaroğlu’nun toplam takipçi kaybının 2 milyona yaklaştığı ifade edildi.

CHP’DE KRİTİK SÜREÇ

Mahkemenin verdiği karar sonrası CHP’de siyasi ve hukuki süreç devam ederken, parti içinde yaşanacak gelişmeler merakla takip ediliyor.

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu, 2 milyon takipçisini kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadir İnanır entübe edildi Kadir İnanır entübe edildi
Devlet hastanesinde çalışan temizlik görevlisinin maaşı Müge Anlı’yı şoke etti Devlet hastanesinde çalışan temizlik görevlisinin maaşı Müge Anlı'yı şoke etti
Ordu’da sel suları evin içinden şelale gibi aktı Ordu'da sel suları evin içinden şelale gibi aktı
Başkent’te sel sularına kapılan kişiyi kurtarmaya çalışan vatandaşlar da sürüklendi Başkent'te sel sularına kapılan kişiyi kurtarmaya çalışan vatandaşlar da sürüklendi
Zaniolo’nun Galatasaray defteri kapanıyor Zaniolo'nun Galatasaray defteri kapanıyor
CHP için mutlak butlan kararı çıktı Kılıçdaroğlu geri dönüyor CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor
Mutlak butlan kararında “ihtiyati tedbir“ detayı Kılıçdaroğlu geri dönüyor Mutlak butlan kararında "ihtiyati tedbir" detayı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor

13:42
CHP’nin mutlak butlan itirazına mahkemeden ret
CHP'nin mutlak butlan itirazına mahkemeden ret
13:30
Ankara kulislerini sarsan iddia: Kılıçdaroğlu kurultayda aday olmayacak
Ankara kulislerini sarsan iddia: Kılıçdaroğlu kurultayda aday olmayacak
12:57
Meyhane açılışında dua eden imamdan açıklama var: Allah’tan affımı diliyorum
Meyhane açılışında dua eden imamdan açıklama var: Allah’tan affımı diliyorum
12:45
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
12:36
CHP Genel Merkezi’ne giden Saadet Partili vatandaşın videosu olay oldu
CHP Genel Merkezi'ne giden Saadet Partili vatandaşın videosu olay oldu
11:27
Kılıçdaroğlu, CHP’nin 3 avukatını azletti
Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti
11:27
Polis memuru, baskına gittiği evdeki genç kadına tecavüze kalkıştı
Polis memuru, baskına gittiği evdeki genç kadına tecavüze kalkıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 14:12:35. #.0.4#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu, 2 milyon takipçisini kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.