YSK'dan "Yerel seçimler iptal edilsin" başvurusuna ret

23.05.2026 11:26
CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı hakkında verilen “mutlak butlan” kararının yankıları sürerken, dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. CHP üyesi bir kişi, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin iptali için Yüksek Seçim Kurulu’na başvurdu. Ancak YSK, yapılan başvuruyu reddetti.

MAHKEME KURULTAYI İPTAL ETMİŞTİ

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38’inci Olağan Kurultayı ile 8 Ekim 2023 tarihli İstanbul İl Kongresi’ni tüm sonuçlarıyla birlikte iptal etmişti. Mahkeme, kurultay sürecinde “irade fesadı” ve organize rüşvet iddialarını yerinde bularak, Özgür Özel ve yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar vermişti. Kararla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu ve eski yönetimin görevi devralacağı belirtilirken, mevcut yönetim döneminde alınan kararlar ve yapılan atamaların da geçersiz sayıldığı ifade edilmişti.

YEREL SEÇİMLER İÇİN BAŞVURU YAPILDI

Kurultay kararının ardından bir CHP üyesi, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerin de iptal edilmesi talebiyle Yüksek Seçim Kurulu’na başvurdu. YSK’nın yapılan değerlendirme sonrası söz konusu başvuruyu reddettiği öğrenildi.

CHP YEREL SEÇİMLERDE BİRİNCİ PARTİ OLMUŞTU

CHP, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde yüzde 37,6 oy oranıyla birinci parti olmuştu. Parti; İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok büyükşehir belediyesini kazanmıştı.

    Yorumlar (1)

  • Era Era:
    Gerçekten şaşırtıcı bir karar... 0 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
