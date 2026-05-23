Erdoğan mı Yavaş mı? Fatih Erbakan ikinci tur için kararını açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erdoğan mı Yavaş mı? Fatih Erbakan ikinci tur için kararını açıkladı

23.05.2026 11:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haberler.com ekranlarına konuk olan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "İkinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mansur Yavaş denkleminde hangi isme destek verirsiniz?" sorusuna "Sağ partilerin adayı olarak seçime girerse ikinci turda Mansur Bey'e destek oluruz. Ama CHP'nin adayı olarak seçime girerse destek vermemiz mümkün olmaz" yanıtını verdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Haberler.com YouTube kanalında Haber Müdürü Olgun Kızıltepe ve Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı. Gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erbakan,  "İkinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mansur Yavaş denkleminde hangi isme destek verirsiniz?" sorusunu da yanıtladı. 

"MANSUR BEY'E DESTEK VERİRİZ"

"Şimdi öncelikle biz yeniden Refah Partisi olarak kendi adayımızı çıkartacağız. Bu da inşallah biz olacağız" diyen Erbakan, "İkinci tura kalmak ve seçimi de kazanmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bu noktada bir şüphe yok. Ama diyelim ikinci tura kalamadık. Ve Mansur Bey de makul görüşe sahip işte sağ partilerin adayı olarak seçime girdi. Böyle bir noktada Mansur Bey'e destek olunabilir. Ama Mansur Bey CHP'nin adayı olarak Sayın Erdoğan'ın karşısına çıkması halinde, CHP'nin adayı olması halinde bizim tabii kendisine ikinci turda da destek vermemiz mümkün olmaz. Yani şöyle oldu. CHP kendi adayını çıkarttı. Tayyip Bey var. Mansur Bey bu sağ partilerin bir adayı olarak çıktı. Biz de çıktık. Bu noktada biz ikinci tura kalamazsak sağ partilerin adayı olan bir Mansur Bey'e bizim ikinci turda destek vermemiz söz konusu olabilir. Ama CHP'nin adayı olursa dediğim gibi biz herhangi bir şekilde destek vermeyi düşünmeyiz" ifadelerine yer verdi. 

ÜÇÜNCÜ İTTİFAK TARTIŞMALARI 

Seçmen tabanları ve siyasi söylemleri birbirine yakın olan partilerin bir araya gelebileceğini belirten Erbakan, "Daha önce de söylediğimiz gibi Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Deva Partisi, Demokrat Parti, Büyük Birlik Partisi, İYİ Parti; birçok sağ seçmene hitap eden, muhafazakar, milliyetçi seçmene hitap eden partiler var. Bunların bir araya gelmesiyle bir güç oluşturulması, bir sinerji oluşturulması mümkün olabilir diye söylüyoruz. Biz bunu 2023 seçimlerinden önce de söylemiştik. Bizi dinlemediler ve CHP ile birlikte olarak aslında çok büyük bir hata yaptıklarını şu anda kendileri de görüyorlar. Hiçbir sinerji oluşmadı. Tam tersine çok büyük zarar gördüler. Dolayısıyla biz şimdi Cumhur İttifakı'ndan da CHP'den de bunalmış ve yeni bir yol arayan seçmene bu şekilde bir umut olma ihtimalimiz olabilir" dedi. 

"OYUMUZ YÜZDE 10'UN ÜZERİNDE"

Yakın zamanda seçim olsa Yeniden Refah Partisi’nin oy oranının yüzde kaç olacağına ilişkin soruya da yanıt veren Erbakan, "Yüzde 10'un üzerinde olur. Çok rahat söylüyorum bunu. İnanarak söylüyorum. Neden söylüyorum? Çünkü biraz önceki matematik hesabı yaptım. 520 bin üyeyle yüzde 7 oy oranına ulaştık biz. Ve bu yüzde 7 oy oranı da partiye verilen belediye meclis üyeliği seçimindeki oy. Yani belediye başkanlığı seçimindeki oy değil. Belediye meclis üyeliğinde partiye verilen oylar yüzde 7 seviyesindeydi. Ve bu bize şunu gösterdi. Hem 2023 seçimlerinde hem 2024 seçimlerinde. Bizim üye sayımızın 6 katı oy alıyoruz. Dolayısıyla 520 binle biz 3 milyon küsur oy aldık. 660 binle 4 milyona yakın bir oy alacağımız demektir. Hatta 4 milyonun üzerinde bir oy alacağız demektir. Ve seçime doğru da inşallah biz bu üyelerimizi 1 milyona ulaştırma hedefiyle çalışıyoruz. Bu yüzde 10'un üzerindeki oyumuzu 15 yapalım 20 yapalım diye. Her pazar seçim olacakmış gibi teşkilatlarımızla sahada gayretli bir şekilde çalışıyoruz. Bir diğer benim buradaki söylemim şu. Bize 2023 seçimlerinde en yüksek gösteren anket yüzde 1 gösteriyordu. 2.9 aldık. Yani hemen hemen 3 katına aldık. 2024 seçimlerinde yeniden refah partisini en yüksek gösteren anket yüzde 3 gösteriyordu. Yüzde 7 aldık" şeklinde konuştu. 

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan mı Yavaş mı? Fatih Erbakan ikinci tur için kararını açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    D: Hiç biri 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP Genel Merkezi’ne giden Saadet Partili vatandaşın videosu olay oldu CHP Genel Merkezi'ne giden Saadet Partili vatandaşın videosu olay oldu
Güle güle Ederson Ayrılık paylaşımı eşinden geldi Güle güle Ederson! Ayrılık paylaşımı eşinden geldi
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
Ülke şokta Salgın riski Dünya Kupası kampını iptal ettirdi Ülke şokta! Salgın riski Dünya Kupası kampını iptal ettirdi
Meyhane açılışında dua eden imamdan açıklama var: Allah’tan affımı diliyorum Meyhane açılışında dua eden imamdan açıklama var: Allah’tan affımı diliyorum
Temizlik yaparken 5’inci kattan düşen kadın öldü Temizlik yaparken 5'inci kattan düşen kadın öldü
Süleymanpaşa’da Şiddetli Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi Süleymanpaşa'da Şiddetli Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi
CHP’li Meclis Üyesi İlker Uluer’den olay iddia: Gökhan Zeybek’in kızına 500 bin dolar gönderildi CHP'li Meclis Üyesi İlker Uluer'den olay iddia: Gökhan Zeybek'in kızına 500 bin dolar gönderildi
Ankara kulislerini sarsan iddia: Kılıçdaroğlu kurultayda aday olmayacak Ankara kulislerini sarsan iddia: Kılıçdaroğlu kurultayda aday olmayacak
Adli kontrolle serbest bırakılan Blok3: Devletimizden Allah razı olsun Adli kontrolle serbest bırakılan Blok3: Devletimizden Allah razı olsun
Mide kanaması geçiren Haluk Levent taburcu edildi Mide kanaması geçiren Haluk Levent taburcu edildi

11:04
Paraya para demiyor Yıldız futbolcunun bir selamı 550 bin TL
Paraya para demiyor! Yıldız futbolcunun bir selamı 550 bin TL
10:36
Evli kadın, çocuk doğurmak için şartlarını sıraladı
Evli kadın, çocuk doğurmak için şartlarını sıraladı
10:15
İbrahim Tatlıses’in son hali hayranlarını üzdü
İbrahim Tatlıses'in son hali hayranlarını üzdü
10:00
Kılıçdaroğlu ve ekibinden yeni hamle Özgür Özel yönetiminin banka hesaplarına erişi kısıtlandı
Kılıçdaroğlu ve ekibinden yeni hamle! Özgür Özel yönetiminin banka hesaplarına erişi kısıtlandı
09:44
5 kişinin öldüğü kazadan kahreden detaylar Bir aile yok oldu
5 kişinin öldüğü kazadan kahreden detaylar! Bir aile yok oldu
09:41
Arda Güler’den Alaba’ya veda 5 yıllık macera resmen bitti
Arda Güler'den Alaba’ya veda! 5 yıllık macera resmen bitti
09:21
Serbest bırakılan Tan Taşçı’nın sahnede yüzüne alev parladı
Serbest bırakılan Tan Taşçı'nın sahnede yüzüne alev parladı
09:08
Çin’de kömür madeninde patlama: 90 ölü
Çin'de kömür madeninde patlama: 90 ölü
09:04
Kılıçdaroğlu’na yakın isim CHP’nin kurultay tarihini açıkladı Özel “En kısa sürede“ dedi ama...
Kılıçdaroğlu’na yakın isim CHP’nin kurultay tarihini açıkladı! Özel "En kısa sürede" dedi ama...
07:10
CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı
CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı
00:59
Yeşilırmak’ta su seviyesi yükseldi Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti
Yeşilırmak'ta su seviyesi yükseldi! Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 11:19:21. #7.13#
SON DAKİKA: Erdoğan mı Yavaş mı? Fatih Erbakan ikinci tur için kararını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.