Erdoğan mı Yavaş mı? Fatih Erbakan ikinci tur için kararını açıkladı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Haberler.com YouTube kanalında Haber Müdürü Olgun Kızıltepe ve Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı. Gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erbakan, "İkinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mansur Yavaş denkleminde hangi isme destek verirsiniz?" sorusunu da yanıtladı.

"MANSUR BEY'E DESTEK VERİRİZ"

"Şimdi öncelikle biz yeniden Refah Partisi olarak kendi adayımızı çıkartacağız. Bu da inşallah biz olacağız" diyen Erbakan, "İkinci tura kalmak ve seçimi de kazanmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bu noktada bir şüphe yok. Ama diyelim ikinci tura kalamadık. Ve Mansur Bey de makul görüşe sahip işte sağ partilerin adayı olarak seçime girdi. Böyle bir noktada Mansur Bey'e destek olunabilir. Ama Mansur Bey CHP'nin adayı olarak Sayın Erdoğan'ın karşısına çıkması halinde, CHP'nin adayı olması halinde bizim tabii kendisine ikinci turda da destek vermemiz mümkün olmaz. Yani şöyle oldu. CHP kendi adayını çıkarttı. Tayyip Bey var. Mansur Bey bu sağ partilerin bir adayı olarak çıktı. Biz de çıktık. Bu noktada biz ikinci tura kalamazsak sağ partilerin adayı olan bir Mansur Bey'e bizim ikinci turda destek vermemiz söz konusu olabilir. Ama CHP'nin adayı olursa dediğim gibi biz herhangi bir şekilde destek vermeyi düşünmeyiz" ifadelerine yer verdi.

ÜÇÜNCÜ İTTİFAK TARTIŞMALARI

Seçmen tabanları ve siyasi söylemleri birbirine yakın olan partilerin bir araya gelebileceğini belirten Erbakan, "Daha önce de söylediğimiz gibi Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Deva Partisi, Demokrat Parti, Büyük Birlik Partisi, İYİ Parti; birçok sağ seçmene hitap eden, muhafazakar, milliyetçi seçmene hitap eden partiler var. Bunların bir araya gelmesiyle bir güç oluşturulması, bir sinerji oluşturulması mümkün olabilir diye söylüyoruz. Biz bunu 2023 seçimlerinden önce de söylemiştik. Bizi dinlemediler ve CHP ile birlikte olarak aslında çok büyük bir hata yaptıklarını şu anda kendileri de görüyorlar. Hiçbir sinerji oluşmadı. Tam tersine çok büyük zarar gördüler. Dolayısıyla biz şimdi Cumhur İttifakı'ndan da CHP'den de bunalmış ve yeni bir yol arayan seçmene bu şekilde bir umut olma ihtimalimiz olabilir" dedi.

"OYUMUZ YÜZDE 10'UN ÜZERİNDE"

Yakın zamanda seçim olsa Yeniden Refah Partisi’nin oy oranının yüzde kaç olacağına ilişkin soruya da yanıt veren Erbakan, "Yüzde 10'un üzerinde olur. Çok rahat söylüyorum bunu. İnanarak söylüyorum. Neden söylüyorum? Çünkü biraz önceki matematik hesabı yaptım. 520 bin üyeyle yüzde 7 oy oranına ulaştık biz. Ve bu yüzde 7 oy oranı da partiye verilen belediye meclis üyeliği seçimindeki oy. Yani belediye başkanlığı seçimindeki oy değil. Belediye meclis üyeliğinde partiye verilen oylar yüzde 7 seviyesindeydi. Ve bu bize şunu gösterdi. Hem 2023 seçimlerinde hem 2024 seçimlerinde. Bizim üye sayımızın 6 katı oy alıyoruz. Dolayısıyla 520 binle biz 3 milyon küsur oy aldık. 660 binle 4 milyona yakın bir oy alacağımız demektir. Hatta 4 milyonun üzerinde bir oy alacağız demektir. Ve seçime doğru da inşallah biz bu üyelerimizi 1 milyona ulaştırma hedefiyle çalışıyoruz. Bu yüzde 10'un üzerindeki oyumuzu 15 yapalım 20 yapalım diye. Her pazar seçim olacakmış gibi teşkilatlarımızla sahada gayretli bir şekilde çalışıyoruz. Bir diğer benim buradaki söylemim şu. Bize 2023 seçimlerinde en yüksek gösteren anket yüzde 1 gösteriyordu. 2.9 aldık. Yani hemen hemen 3 katına aldık. 2024 seçimlerinde yeniden refah partisini en yüksek gösteren anket yüzde 3 gösteriyordu. Yüzde 7 aldık" şeklinde konuştu.