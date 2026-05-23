Paraya para demiyor! Yıldız futbolcunun bir selamı 550 bin TL

Ajax forması giyen Ukraynalı futbolcu Oleksandr Zinchenko, saha dışındaki kazancıyla dikkat çekti. Yıldız futbolcunun insanlara gönderdiği kısa “selam” videolarından büyük gelir elde ettiği ortaya çıktı.
Kariyerinde Shakhtar, Manchester City, PSV, Nottingham Forest ve Arsenal gibi önemli kulüplerde forma giyen Oleksandr Zinchenko, ara transfer döneminde Ajax’a transfer olmuştu. Sık yaşadığı sakatlıklarla gündeme gelen Ukraynalı futbolcu bu kez farklı bir konuyla dikkat çekti.
29 yaşındaki futbolcunun internet üzerinden kullanılan bir uygulamada ücretli videolar çektiği ortaya çıktı. Zinchenko’nun “selam”, “kutlama” ve “tebrik” gibi kısa videolar için tam 12 bin dolar, yani yaklaşık 550 bin TL aldığı belirtildi.
Yıldız futbolcunun geçen ay yalnızca 30 saniyelik videolardan yaklaşık 52 milyon TL gelir elde ettiği öne sürüldü. Bu rakam futbol dünyasında dikkat çekti.
Haberde Zinchenko’nun Ajax’taki aylık maaşının yaklaşık 150 bin euro olduğu belirtildi. Ukraynalı yıldızın uygulama üzerinden elde ettiği gelirlerin futbol maaşını geride bıraktığı ifade edildi.
Sık yaşadığı sakatlıklar nedeniyle “cam adam” lakabıyla anılan Zinchenko’nun futbol kariyerinin geleceğiyle ilgili soru işaretleri bulunduğu belirtildi. Tecrübeli futbolcu buna rağmen saha dışındaki kazancıyla dikkat çekmeye devam ediyor.
